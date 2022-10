Pleite nach früher Führung: TSV Wartenberg kommt gegen FC Eitting unter die Räder Wartenbergs Talfahrt hält an

Nach der Pause schied Felix Zehetmaier verletzungsbedingt aus, dennoch war Eitting nun am Drücker. Herrmann verarbeitete einen Steilpass und vollstreckte eiskalt zum 2:1 (53.). Die Gäste ließen nun Ball und Gegner laufen. In der 61. Minute bekamen sie einen Freistoß zugesprochen. Die Wartenberger rechneten wohl nicht mit einem direkten Torschuss aus gut 30 Metern. Christoph Härtl nahm aber genau Maß und traf flach ins linke Eck.

Wenig später setzte sich Eittings Florian Huber gegen zwei Abwehrspieler durch und schoss sofort ins kurze Eck, doch Torwart Felix Schönwälder parierte. Die Angriffe der Gäste waren nicht immer zwingend. Die Pässe kamen ungenau, was es der Wartenberger Abwehr leicht machte. Nicht aber in der 37. Minute. Max Gröppmair servierte den Ball optimal für Tobias Herrman, der den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Linie schieben musste.

Wartenberg – Dabei fing es so gut an: Wartenbergs Torjäger Jakob Taffertshofer trieb auf der linken Seite den Ball nach vorne. Er setzte Tim Schmolmann ein, der von der Grundlinie den Ball zurücklegte, wo Taffertshofer sofort abzog und zum 1:0 traf (14.). Eittings Torhüter Noah Mpatsios konnte das Tor nicht verhindern.

Das Spiel schien entschieden, und Eitting spielte in der Abwehr sorgloser, was die Wartenberger drei Minuten später mit dem 2:3 beantworteten. Doch der Assistent an der Linie hatte die Fahne oben, und dem Treffer wurde der Anerkennung verwehrt. Knapp zehn Minuten später hatte der eingewechselte Martin Maier noch eine gute Möglichkeit zum Anschlusstreffer, doch er schoss weit über das Tor.

Besser machte es dann der eingewechselte Eittinger Nachwuchsspieler Bastian Noll, der gleich mehrere Wartenberger Abwehrspieler stehen ließ, ehe er flach zum 4:1 traf. Die Partie war entschieden, beide Mannschaften vernachlässigten die Defensive, was aber zu keinen weiteren Toren führte. Die Eittinger hatten genügend erzielt, und bei Wartenberg war eigentlich nur Jakob Taffertshofer ein Stürmer, der 90 Minuten lang alles gab, aber wenig Unterstützung fand.

Simmen zum Spiel

Ernst Halir, Abteilungsleiter des TSV Wartenberg: „Der FC Eitting hat verdient gewonnen. Wir waren nur in der Anfangsphase gut dabei. Nach dem Seitenwechsel wollten wir noch einmal angreifen, doch das klappte nicht, weil Eitting in der Defensive nur wenig zuließ. Schon seit einigen Spielen läuft es nicht so gut bei uns. Im Angriff sind wir zu wenig durchschlagskräftig. Schade, dass unser Anschlusstor zum 2:3 wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde. Wir haben uns selbst in die missliche Tabellenlage gebracht und müssen uns auch selbst wieder davon befreien, was nicht ganz einfach wird.“

Thomas Zellermeyer, Trainer des FC Eitting: „Wir haben zu Beginn zwei gute Szenen gehabt, dann aber den Fuß vom Gaspedal genommen. Gut war, dass wir noch vor dem Seitenwechsel mit dem 1:1 zurückkamen. Wir haben einfacher und ruhiger gespielt und den Ball besser laufen lassen. Die Folge waren nach der Pause das 2:1 durch den heute sehr agilen Tobias Herrmann und auch das 3:1. Danach haben wir aber nicht mehr so souverän gespielt, und es hätte noch einmal eng werden können, wenn der Treffer zum Anschlusstor nicht annulliert worden wäre.“ (fcf)