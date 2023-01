Pleite in Wernberg stoppte den Aufzug nach oben Die SV TuS/DJK Grafenwöhr möchte aus einer bislang durchwachsen verlaufenden Spielzeit noch das Maximale herausholen

Nachdem die Sportvereinigung Grafenwöhr das Abenteuer Landesliga in der Coronasaison 2019/21 leider nicht erfolgreich bestanden hatte und nach nur einjährigem Intermezzo den Weg zurück in die Bezirksliga gehen musste, lieferten sich die Jungs von Martin Kratzer in der Spielzeit 2021/22 lange Zeit einen packenden Zweikampf mit dem Mitabsteiger SpVgg Pfreimd. Am Ende hatte die Elf um Torjäger Bastian Lobinger den längeren Atem, die Garnisonsstädter mussten also in die kräftezehrende Relegation. Dort scheiterte die Elf um Spielführer Johannes Renner am Landesliga-Sechzehnten ASV Burglengenfeld, der nach einem 2:2 in Grafenwöhr seine Heimpartie mit 2:1 gewann und damit den Ligaerhalt feierte.

Nach einem Jahr Landesliga und dem nur knapp verpassten sofortigen Wiederaufstieg legte man vor der aktuellen Saison selbstredend die Messlatte hoch bei der Beantwortung der Frage nach dem Saisonziel. „Oben mitspielen“ formulierten die Verantwortlichen die Absicht, was aber, betrachtet man die bislang 19 absolvierten Matches, leider nicht in dem Maße gelingt, wie man es sich vorgestellt hatte.

Dabei sah es zunächst so aus, als würde sich die SV gleich wieder im vorderen Tabellendrittel einreihen. Nach einem in der vierten Minute der Nachspielzeit ergatterten Unentschieden im Auftaktspiel beim Ligawechsler aus dem Bayerischen Wald, der SG Chambtal, folgten drei Erfolgserlebnisse, ehe das 0:1 bei Aufsteiger SV 08 Auerbach ein Phase von Ende August bis Anfang Oktober einleitete, in der sich die Kratzer-Elf zur „launischen Diva“ entwickelte. Siege wechselten regelmäßig mit Unentschieden und auch Einbußen, die fehlende Konstanz kostete wichtige Punkte, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Nicht nur einmal machte sich dabei das Fehlen von Torjäger Patryk Bytomski bemerkbar, der sich im Pokalspiel gegen den Drittligisten SpVgg Bayreuth (0:12) am 26. Juli nach einer Stunde schwer verletzte und seitdem nicht mehr zur Verfügung stand. Bytomski wird nach seinem Kreuzbandriss in dieser Saison nicht mehr auf dem Platz stehen können. „Ich bin mit dem Heilungsprozess sehr zufrieden, mir geht's gut. Ich werde jedoch nichts überstürzen und darauf hinarbeiten, in der kommenden Spielzeit wieder auflaufen zu können“, so der 24 Jahre alte Goalgetter.

Erst mit dem Auswärtssieg beim TSV Detag Wernberg am 8. Oktober begannen sich die Garnisonsstädter zu stabilisieren, holten aus sechs Partien fünfzehn Zähler und positionierten sich in der vorderen Tabellenregion, in der man sich eigentlich dauerhaft aufhalten wollte. „Richtig weh“ tat dann allerdings das das Fußballjahr 2022 beschließende 0:1 beim FC Wernberg, das verhinderte, dass die Perspektiven nach der Winterpause noch einmal in die Kategorie „aussichtsreich“ gerückt wären. Auf Rang 6 überwinternd, beträgt der Abstand zu Tabellenführer SC Luhe-Wildenau nun schon unerreichbar scheinende 10 Punkte, der Keil zum Zweiten 1. FC Schlicht ist dagegen 7 Zähler dick. Dennoch wollen die Kratzer-Männer ab Beginn der Restrückrunde noch einmal angreifen. „Wir wollen ab dem Auftaktspiel in Etzenricht am 18. März das Maximale aus den restlichen Matches herausholen, denn wer weiß, was noch alles passieren kann bis zum 20. Mai“, sagt der Coach, der zudem meint, dass es durch die Ausgeglichenheit der Liga einfacher, als in den letzten Jahren wäre, am Ende Platz 1 oder 2 zu belegen. Umso bedauerlicher wäre es, dass sich seine an sich von der Qualität her starke Truppe einige unnötige Ausrutscher geleistet hätte.

Nun hat sich FuPa im Rahmen eines Interviews mit Florian Danninger, Sohn von Abteilungsleiter Johann Danninger, Betreuer und Pressebeauftragter der Crew aus der Garnisonsstadt unterhalten, um zurück auf das bisher Gezeigte, aber auch in die nahe Zukunft zu schauen.



Flo, kurze Einschätzung des bisherigen Saisonverlaufs, seid ihr in Grafenwöhr zufrieden?

Florian Danninger (33): Wir haben gerade in den letzten Spielen vor der Winterpause wichtige Punkte geholt, leider aber das wichtige Auswärtsspiel beim FC Wernberg verloren. Mit der derzeitigen Platzierung sind wir nach einer langen Saison 21/22 und einer relativ kurzen Sommerpause dennoch durchaus zufrieden.



Was habt ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Weiterhin kontinuierlich wichtige Punkte sammeln und das Finale des Toto-Pokals gegen Hahnbach gewinnen. Zudem werden wir auch, so gut es geht, unsere Zweitvertretung unterstützen, damit diese den Klassenerhalt in der Kreisklasse schafft.



Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Ja, wir haben einen Abgang zu verzeichnen. David Dobmann hat sich dem Kreisliga-Spitzenreiter FC Vorbach aus privaten Gründen angeschlossen.



Wann beginnt die Vorbereitung und wie wird sie in groben Zügen aussehen?