Pleite in Unterföhring: ASV Dachau verliert an Boden Maximilian Berger hütet beim FCU das Tor

Dachau – Bis kurz vor Schluss war alles möglich für den ASV Dachau im Landesliga-Spiel beim FC Unterföhring. Die Dachauer hatten zweimal nach einem Rückstand ausgeglichen, doch auf den dritten Gegentreffer fanden sie keine Antwort mehr. Durch die 2:3-Niederlage hat die Elf von Trainer Manuel Haupt an Boden auf die vorderen Tabellenplätze der Landesliga Südost verloren.

Die Defensive ist in dieser Saison das Prunkstück der Dachauer. In Unterföhring waren die Gäste allerdings nicht immer auf der Höhe – so auch in der 12. Minute: Nach einer Ecke köpfte Nils Ehret völlig freistehend aus fünf Metern ein. Maximilian Bergner im ASV-Tor war ohne Chance.

Richtig gelesen: Der Offensivspieler der Dachauer, ein feiner Techniker, der schwer vom Ball zu trennen ist, vertrat die etatmäßigen Keeper Korbinian Dietrich und Artem Bykanov. Beide waren verhindert und Bergner, der in Hallenturnieren schon häufiger das Tor hütete, sprang ein. Doch damit fehlte dem ASV ein wichtiger Faktor für die Offensive.

Dennoch meldeten sich die Dachauer zurück. Nach einem Einwurf und zwei Kopfballverlängerungen landete der Ball auf dem Fuß von Leon Schleich, der direkt abzog und per Volley auf 1:1 stellte (25.). Der ASV trat gegen die spielerisch leicht überlegenen Unterföhringer effizient auf und konnte daher mit dem Remis zur Halbzeit gut leben.