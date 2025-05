Pleite in der Schlussphase

Gegen den hochgehandelten Gast von der Stahltreppe verkaufte sich unsere Reserve über weite Strecken der Partie teuer als gedacht, steht am Ende aber trotzdem mit leeren Händen da. Bis zur 80. Minute konnte die Null gehalten werden, doch in der Schlussphase setzte es nach individuellen Fehlern gleich drei Gegentreffer, die die Niederlage besiegelten. In einer wenig ereignisreichen ersten Hälfte ging die erste Torannäherung aufs Konto des TSV, wenngleich Kröbel bei seinem Abschluss mit dem linken Fuß zu wenig Druck dahinter bekam (10.). Für Schielberg scheiterte Walzer per Kopf (16.) und auch Ex-Auerbacher Sarcevic verfehlte Schorers Kasten um ein gutes Stück (32.). Mit zwei, drei weiteren Abschlüssen bis zur Pause versuchten die Gäste zwar ihr Glück, diese stellten Schorer aber vor keine größeren Probleme, sodass torlos die Seiten gewechselt wurden.

In der zweiten Hälfte hatte der SC optisch mehr Ballbesitz, aber gefährliche Abschlüsse sprangen weiterhin nicht heraus. Stattdessen scheiterte der eingewechselte Bublitz mit einer versuchten Hereingabe von rechts an seinem Gegenspieler, woraufhin auch die folgende Ecke von Thomas Ernst für Gefahr sorgte (55.). Eine Doppelchance bot sich kurz darauf Nils Schraud, der jedoch gleich zweifach an SC-Keeper Bichun scheiterte (59.). Auch ein Freistoß von Dörnhöfer führte nicht zum Erfolg (76.) und so schlug sich die TSV-Elf in der Schlussphase dann nahezu selbst. Nach einem Torwartfehler staubten die Gäste zum 0:1 ab (80.), bevor sie zwei weitere haarsträubende Fehler der TSV-Defensive dazu nutzten, das Ergebnis auf 0:3 in die Höhe zu schrauben (82./87.). Das macht eine Spitzenmannschaft eben aus. Für uns bleibt nur die traurige Erkenntnis, dass da deutlich mehr drin gewesen wäre.