Pleite in Ampfing: Die Serie des TuS Holzkirchen ist gerissen

Mit Blick für den Mitspieler: Fabio Sabbagh (am Ball) passte in Ampfing entscheidend auf Tim Feldbrach. – Foto: Max Kalup

Der TuS Holzkirchen verliert beim TSV Ampfing und kassiert damit die erste Niederlage seit März.

Am Freitagabend stand es endgültig fest: Der TuS Holzkirchen wird die Saison in der Bezirksliga Ost als Dritter abschließen. Das lag an zwei Ereignissen: Zunächst holte der FC Aschheim den benötigten Punkt im Spitzenspiel beim bereits feststehenden Meister aus Forstinning, und die Holzkirchner unterlagen in Ampfing mit 1:2. „Ich konnte das relativ schnell recht gut einordnen“, sagt TuS-Coach Orhan Akkurt. „Es ist nur ärgerlich, wie wir verloren haben.“

Denn bis weit in die Nachspielzeit stand es in einem überaus intensiven Spiel 1:1. In der 97. Minute bekam Ampfing noch einen Freistoß in aussichtsreicher Position. „Wir haben vorher schlampig herausgespielt“, ärgert sich Akkurt über die Entstehung der Standardsituation. Aber danach gab es nicht mehr viel zu machen für Holzkirchens Hintermannschaft und Keeper Maximilian Riedmüller: Ampfings Alexander Spitzer hämmerte den Freistoß in den Winkel zum späten 2:1-Siegtreffer. „Das war ein sensationeller Freistoß“, findet auch Akkurt.

Dabei war der TuS-Trainer insbesondere mit der ersten Hälfte nicht unzufrieden. „Es war ein tolles Fußballspiel“, resümiert er. Die klaren Chancen blieben aber lange aus. Die große Ausnahme war nach einer knappen halben Stunde, als Holzkirchens Elias Schnier am langen Pfosten plötzlich mutterseelenalleine stand. Doch sein Versuch strich über die Querlatte.

Kurz nach der Pause dann das erste Tor: Holzkirchens Fabio Sabbagh spielte einen Diagonalpass auf Tim Feldbrach. Der TuS-Youngster kombinierte sich mit Teamkollege Michael Schlicher durch die Ampfinger Abwehr und schloss wenig später gekonnt zum 1:0 ab. Die nicht unverdiente Führung für die Grün-Weißen zu diesem Zeitpunkt.

Kurz darauf machten die TuS-Kicker aber das, was ihr Coach eigentlich nicht sehen wollte. „Wir haben das Ergebnis etwas zu sehr verwaltet“, moniert Akkurt. Oftmals sei das in der abgelaufenen Spielzeit schon gut gegangen, „aber gegen Ampfing geht das eben nicht“. Die Folge: Die Gastgeber kamen nun deutlich besser in die Partie und konnten den Druck auf die Holzkirchner Hintermannschaft merklich erhöhen.

Insbesondere Ampfings Standardsituationen sorgten immer wieder für Gefahr im Holzkirchner Strafraum. In der 69. Minute segelte ein Ampfinger Freistoß hoch herein, ehe Ampfings Spitzer zum 1:1 einköpfen konnte. „Wir hätten auch hier die Situation vermeiden können, wenn wir vorher scharf bleiben“, ärgert sich Akkurt. Nicht zuletzt, weil dann in der Nachspielzeit mit dem 1:2 der späte Nackenschlag folgte und damit auch nach zuletzt elf Partien ohne Niederlage die erste Pleite.

Aber der Blick der Holzkirchner richtet sich jetzt wieder nach vorne. „Wir müssen stolz sein auf das, was wir geschaffen haben“, betont Akkurt. „Ich bin sehr zufrieden, vor allem mit Blick auf die Umstände, mit denen wir zu kämpfen hatten.“ Nun steht fest, dass der TuS Holzkirchen seine starke Saison als Dritter abschließen wird.