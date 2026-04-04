Pleite im Derby: MSV Duisburg erleidet Rückschlag im Aufstiegsrennen

Auf dem Platz hielten sich beide Mannschaften strikt an den ausgegebenen Matchplan. Kein Team wollte in Rückstand geraten und entsprechend gab es in der ersten Halbzeit kaum nennenswerte Torraumszenen. Zwar versuchten die Offensivreihen bei gegnerischem Ballbesitz früh zu pressen, doch die Defensiven standen sicher. Die erste Gelegenheit der Partie konnte der MSV für sich verbuchen. Lex-Tyger Lobingers Schuss aus 16 Metern konnte zunächst abgewehrt werden, der Nachschuss von Conor Noß war für Jakob Golz kein Problem (3.). Auf der Gegenseite unterzog Lucas Brumme MSV-Keeper Max Braune einer ersten Prüfung (4.).

In der Folge passierte lange Zeit nichts mehr. Es war eine halbe Stunde absolviert, als sich im RWE-Fanblock ein medizinischer Notfall ereignete. Nach wenigen Minuten wurde ein Fan hinausgetragen, der sich in der Halbzeitpause auf dem Weg ins Krankenhaus befand. In dieser Phase zog Marek Janssen aus gut 20 Metern ab, Braune machte sich lang und konnte den Schuss abwehren (33.). Kurz vor der Pause fiel dann durchaus überraschend noch ein Tor. Essen kam über die linke Seite, wechselte einmal nach rechts, von wo Brumme auf Kaito Mizuta zurücklegte. Aus 16 Metern visierte der das lange Eck an und setzte den Ball passgenau neben den Pfosten in die Maschen. Braune streckte sich vergeblich (43.).

Duisburg kämpft in Unterzahl

Der zweite Durchgang wurde gleich von einer RWE-Großchane eingeleitet. Ein MSV-Verteidiger spielte kurz vor dem Strafraum den Ball mit der Hand, Brumme setzte den folgerichtigen Freistoß an den Pfosten (49.). Auch in der Folge war mehr Schwung drin, als es vor der Pause der Fall war. Nach einer Ecke kam Lobinger aus kurzer Distanz zum Abschluss. Golz konnte den parieren (64.). Nach einem Steilpass von Rasim Bulic nahm Lobinger viel Geschwindigkeit auf, konnte aus spitzen Winkel den Ball aber nicht im Kasten unterbringen (72.).