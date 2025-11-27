Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der FC Bayern braucht gegen Arsenal dringend einen Sieg, um die Chance auf das Weiterkommen in der Youth League zu wahren. – Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldber
Pleite gegen Arsenal besiegelt wohl Youth-League-Aus des FC Bayern
Der FC Bayern München unterliegt Arsenal London und ist damit wohl raus aus der Youth League. Der Live-Ticker zum Nachverfolgen.
Youth League: FC Arsenal gegen FC Bayern 2:4 (1:1)
Der FC Bayern ist wohl raus aus der Youth League. Gegen Arsenal verlor die Mannschaft von Peter Gaydarov trotz der Führung von Ylli Gashi. Kurz vor Schluss traf noch Puljic, am Ende besiegelt die Niederlage aber wohl das Aus in der Youth League.
Vorbericht: London – Vor dem Duell der Bayern-Profis gegen Arsenal duellieren sich deren U19-Mannschaften. Anders als in der Champions League steht in der Youth League eine Entscheidung bevor. Der Verlierer der Partie ist nach der Vorrunde wohl schon raus.
Bayern München droht ohne Sieg gegen Arsenal frühes Aus in der Youth League
Denn: Anders als in der Champions League, wo beide Teams bislang dominieren, haben deren Nachwuchsteams erhebliche Probleme auf europäischem Parkett. Arsenal rangiert mit null Zählern nach vier Spielen auf Rang 32. Die Münchner sammelten bislang lediglich drei Zähler gegen Paphos. Zuletzt gab es eine bittere Niederlage gegen Paris Saint-Germain.
Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt zwei Spiele vor Schluss schon drei Punkte. Ohne Sieg gibt es wohl für beide Teams keine Chancen mehr auf ein Weiterkommen. Bayern liegt drei Zähler hinter einem Playoff-Platz zurück. Arsenal fehlen sogar schon sechs Punkte.
Stand beim einzigen Youth-League-Sieg des FC Bayern in dieser Saison auf dem Platz: Innenverteidiger-Talent Kiala. – Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg
Wie funktioniert die Youth League?
Der Modus: Für die Youth League Ligaphase qualifizieren sich alle U19-Teams der Champions-League-Teilnehmer in einer Liga. Parallel spielen die nationalen U19-Meister über den Meisterweg Qualifikanten für die Playoffs aus. Im Anschluss treffen im Sechzehntelfinale die Plätze eins bis sechs auf die Plätze 17 bis 22 der Ligaphase. Die Plätze sieben bis 16 spielen gegen zehn Qualifikanten des Meisterwegs. Im Gegensatz zur Champions League finden in der Youth League Gruppenphase nur sechs Spiele statt.
Beim Bayern-Nachwuchs läuft es national bislang gut. Trotz der jüngsten Niederlage gegen den FC Augsburg führt der FCB die Gruppe der DFB-Nachwuchsliga E an, doch auch in der Youth League wollen die Münchner weiter mitmischen.
U19 des FC Bayern plant Besuch des Champions-League-Spiels bei Arsenal London
„Die Youth League hat uns bereits viele wichtige Erkenntnisse geliefert. Jetzt geht es darum, diese Erfahrungen zu nutzen und den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu gehen – mutig, als Team und mit unserem eigenen Anspruch an Qualität. Wir freuen uns auf das Spiel in London und wollen bei Arsenal zeigen, was in uns steckt“, wird FCB-Cheftrainer Peter Gaydarov auf der Vereinshomepage zitiert. Unabhängig des Ergebnisses geht es für die Münchner U19 im Anschluss ins Emirates Stadion. (btfm)