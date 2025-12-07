Bittere Heimniederlage für den TSV Rot-Weiß Auerbach. – Foto: Daniel Nischwitz - Archiv

Pleite für TSV Auerbach gegen Münster TSV gibt Führung aus der Hand und unterliegt 1:3 Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt TSV Auerbach SV Münster

Bergstraße. Die TSV Auerbach geht in der Gruppenliga mit einer Niederlage in die Winterpause.

Nach einer Niederlage hatte es für die Mannschaft von Trainer Peter Brandenburger im Nachhol-Heimspiel zunächst nicht ausgesehen. Stark war, wie sich Julian Schmidt per Doppelpass mit René Brunner in den Strafraum spielte. Schmidt hob kurz den Kopf und schoss den Ball wuchtig, aber präzise zur Führung ins lange Eck. Dann war Auerbach in der Defensive nicht nah genug an den Gegenspielern.

Heute, 14:00 Uhr TSV Rot-Weiss Auerbach TSV Auerbach SV 1919 Münster SV Münster 1 3 Abpfiff Das nutzte Tareq Hamed zum 1:1-Ausgleich. In der zweiten Halbzeit war Münster die bessere Mannschaft und Auerbach in der Abwehr zu nachlässig. Erschwerend kam für Brandenburger hinzu, dass drei seiner Spieler am Morgen verletzungsbedingt abgesagt hatten. Zudem haderte der TSV-Trainer mit der Schiedsrichterleistung: „Münster hätte eine klare Rote Karte bekommen müssen.“ Doch die blieb aus – und der Gegner überlegen. Das 1:2 fiel ähnlich wie das 1:1. Vor dem 1:3 ließ sich die TSV-Defensive zu leicht ausspielen. „Da sind wir Schlittschuh im Sechzehner gelaufen.“ Tore: 1:0 Schmidt (16.), 1:1 Tareq Hamed (22.), 1:2, 1:3 Korndörfer (78., 88.). – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Löhr (Wiesbaden). – Bes. Vorkommnis: Hamed (Münster) setzt Strafstoß an den Pfosten (12.).