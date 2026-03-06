Pleite des Tabellenführers: Klosterfelde düpiert die Tasmania NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht auf den 20. Spieltag. von red · Heute, 22:05 Uhr · 0 Leser

In der NOFV-Oberliga Nord herrschte am heutigen Auftakt des 20. Spieltags purer Ausnahmezustand. Die Fans erlebten Fußball-Drama in seiner reinsten Form, als der scheinbar unantastbare Spitzenreiter folgenschwer ins Stolpern geriet und die mutigen Verfolger im Kampf um die vorderen Plätze wertvollen Boden gutmachten. Es war ein Abend voller Leidenschaft, taktischer Finesse und bitterer Rückschläge, der das Gefüge an der Tabellenspitze ordentlich ins Wanken brachte.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Vor 154 Zuschauern demonstrierte die TSG Neustrelitz ihre Ambitionen. Die Gäste ließen von Beginn an keinen Zweifel daran, dass sie die drei Punkte entführen wollten, um den Anschluss an die Spitze zu wahren. Die erste Erlösung für die mitgereisten Anhänger folgte bereits in der 15. Minute, als Nils Röth den Treffer zum 0:1 markierte. Rathenow bemühte sich zwar leidenschaftlich, gegen die gut organisierte Defensive der Gäste anzukommen, doch die TSG blieb eiskalt in der Chancenverwertung. Noch vor dem Pausenpfiff legte die Mannschaft nach: In der 29. Minute erhöhte Gabriel Ziegler auf 0:2. Trotz aller Bemühungen der Hausherren in der zweiten Halbzeit blieb es am Ende bei diesem Auswärtssieg. ---

Es war das hochemotionale Highlight: Der Aufsteiger SG Union 1919 Klosterfelde empfing den Ligaprimus SV Tasmania Berlin. Was folgte, war eine bittere Enttäuschung für den Favoriten und ein Triumph der Leidenschaft für die Unioner. Den Grundstein für die Überraschung legte Leon Walter in der 34. Minute mit dem Führungstreffer zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse zuungunsten der Tasmania und die Nerven lagen blank. In der 50. Minute sah Florian Baak die Rote Karte, was die Berliner in eine schwierige Unterzahl brachte. Doch es sollte noch schlimmer kommen für den Tabellenführer: In der 77. Minute wurde auch noch Lirim Mema mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt. Mit nur noch neun Feldspielern war der Widerstand der Tasmania endgültig gebrochen. In der dramatischen Nachspielzeit machte Klosterfelde den Sack endgültig zu, als Gentuar Durmishi in der 90.+5 Minute zum 2:0-Endstand traf und damit den Heimsieg gegen den Spitzenreiter besiegelte. ---



Der Tabellenletzte steht mit dem Rücken zur Wand – und die Nachholwoche hat den Schmerz noch vergrößert. FC Viktoria 1889 Berlin (Ab) ist 16. mit 11 Punkten (19 Spiele, 29:70 Tore) und kam zuletzt zwar zu einem 2:1 beim Berliner AK, wurde dann aber im Nachholspiel bei Lichtenberg 47 mit 0:7 zerlegt. SG Dynamo Schwerin ist Elfter mit 20 Punkten (16 Spiele, 24:23 Tore) und verlor zuletzt 0:2 gegen Makkabi. Das Hinspiel gewann Schwerin 3:1 (Dynamo Schwerin – Viktoria 3:1, 13.09.25). Viktoria braucht jetzt ein Ergebnis, das endlich wieder Hoffnung erzeugt. Schwerin kann mit einem Auswärtssieg Abstand zur gefährlichen Zone schaffen.

Zwei Teams, die sich im unteren Mittelfeld bewegen, aber beide wissen, wie schnell es nach unten kippt. FC Anker Wismar ist Achter mit 24 Punkten (17 Spiele, 34:33 Tore) und holte unter der Woche im Nachholspiel ein 1:1 gegen Neustrelitz, nachdem es zuvor ein 1:3 in Klosterfelde gab. Berliner AK steht bei 17 Punkten (16 Spiele, 28:35 Tore) auf Rang 14 und verlor zuletzt 1:2 gegen Viktoria. Das Hinspiel war ein Torsturm: Berliner AK – Anker Wismar 4:3 (13.09.25). Wismar will das drehen, der BAK will beweisen, dass man auch gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte punkten kann – und dass die Niederlage gegen Viktoria nicht nachwirkt.

TuS Makkabi Berlin ist Sechster mit 28 Punkten (32:30 Tore) und kam zuletzt zu einem stabilen 2:0 in Schwerin. Tennis Borussia Berlin steht bei 20 Punkten (17 Spiele, 27:34 Tore) auf Rang 12 und verlor zuletzt knapp 2:3 in Neustrelitz. Das Hinspiel war klar: TeBe – Makkabi 0:3 (14.09.25). TeBe hat also eine Rechnung offen, Makkabi den Beweis, dass man dieses Duell kontrollieren kann. Für beide ist es ein Spiel, das die Richtung im Mittelfeld entscheidet: Abstand nach oben oder Blick nach unten.



Ein Spiel, das nach direkter Nachbarschaft klingt – und nach Punkten, die Ruhe bringen könnten. SV Siedenbollentin (Auf) ist Neunter mit 24 Punkten (17 Spiele, 30:32 Tore) und verlor zuletzt 1:3 bei Hansa Rostock II. S.D. Croatia Berlin (Auf) ist 15. mit 15 Punkten (18 Spiele, 28:43 Tore) und verlor zuletzt spektakulär 3:5 gegen Sparta Lichtenberg. Das Hinspiel endete 1:1 (Croatia Berlin – Siedenbollentin 1:1, 14.09.25). Genau diese Punkteteilung ist die Vorlage: Es kann wieder eng werden, wieder nervös. Für Croatia Berlin wäre ein Auswärtspunkt schon wertvoll – für Siedenbollentin ein Sieg ein Schritt weg vom gefährlichen Feld.



Mahlsdorf steht als Dritter bei 30 Punkten (18 Spiele, 35:28 Tore) und holte zuletzt ein 0:0 in Rathenow – kein Glanz, aber ein Punkt. F.C. Hansa Rostock II ist Zehnter mit 23 Punkten (17 Spiele, 34:40 Tore) und gewann zuletzt 3:1 gegen Siedenbollentin. Das Hinspiel war deutlich: Hansa II – Mahlsdorf 4:0 (14.09.25). Für Mahlsdorf ist das die offene Rechnung, für Hansa II der Beweis, dass man Mahlsdorf schlagen kann. Ein Spiel, das mehr ist als Rang drei gegen Rang zehn: Es ist ein Test, ob Mahlsdorf im Aufstiegsrennen wirklich die Zähne zeigt.

