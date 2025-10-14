Pleite daheim gegen den Aufsteiger

Lange Gesichter gab es nach dem Schlusspfiff. Futsal Allgäu schenkte gegen Aufsteiger AFG Bergstraße drei wichtige Punkte her. Die Dribbelkünstler mussten sich den Südhessen vor eigenem Publikum am Ende mit 3:4 geschlagen geben. Wieder einmal ging es dezimiert aufs Parkett, wobei im Team von Futsal Allgäu trotzdem zwei neue Gesichter aufblitzten.

Das Spiel ist im Grunde schnell erzählt: Futsal Allgäu erlebte einen Start nach Maß. Michael Henne (4.) und Lukas Greif (6.) brachten den Gastgeber in der Anfangsphase der Partie mit 2:0 in Führung. Doch der Liganeuling, der mit einigen starken Neuzugängen ein völlig anderes Gesicht in der Liga zeigt als noch vor zwei Jahren, war der Heimtruppe ebenbürtig. AFG Bergstraße drehte die Partie noch vor der Pause zum zwischenzeitlichen 2:2. Zwar konnte der Gastgeber die Partie nach dem Seitenwechsel noch offenhalten und durch Erduan Topallaj das 3:2 (28.) erzielen, doch mit Ende der Partie ließen Konzentration und Kräfte bei Futsal Allgäu deutlich nach. Die Südhessen, die mit einem deutlich breiteren Kader anreisten, hatten die nötige Luft, um das Spiel noch zu ihren Gunsten zu entscheiden. Dass gerade ein Eigentor durch Mathias Franke Futsal Allgäu in der Schlussphase zum Sieg der Gäste führte, war im Drehbuch so nicht vorgesehen. Für Futsal Allgäu war es somit die zweite Niederlage im dritten Pflichtspiel.

Derweil hat die Qualität im Team durch das verletzungsbedingte Aus von Can Balcioglu und den Wechsel von Besfort Rakovica, der zurück in seine Heimat ging, Risse bekommen. Die Bereitschaft einiger Spieler, doch mehr für Futsal Allgäu zu investieren, hat stark nachgelassen. Viele Stammkräfte konzentrieren sich derzeit mehr auf die aktuelle Fußballrunde. Die Doppelbelastung meiden sie. Doch es gibt auch das andere Bild. Vereinschef Tom Neitzel hat mit Tovilo Tihomil und Max Schreibmüller zwei Neuzugänge für Futsal Allgäu verpflichtet. Beide gaben gegen Bergstraße ihr Debüt in der Regionalliga Süd. „Ich war schon etwas nervös, weil ich weiß, dass im Futsal der Torwart die halbe Miete ist“, sagt Schlussmann Tihomil. Der 33-jährige Bad Wörishofer erhielt nach seinem Einsatz eine positive Rückmeldung von seinen Mitspielern. Doch auch er findet: „Wir brauchen einen größeren Kader zu den Partien, damit auch frische Kräfte eingewechselt werden können.“ Bergstraße habe aus seiner Sicht gut gespielt.

Mit Max Schreibmüller stand ein weiterer Neuzugang bei Futsal Allgäu auf dem Parkett. Der erst 17-Jährige, der für den FC Memmingen kickt, erzielte gegen AFG Bergstraße sogar seinen ersten Assist. „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schade nur, dass wir verloren haben.“ So oder so hat der Auftritt nicht nur die Zuschauer, sondern auch Tom Neitzel selbst beeindruckt. „Er hat sich mächtig reingehängt. Es war nicht nur für mich eine Freude, ihn spielen zu sehen.“