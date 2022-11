Pleite auswärts beim TSV München Ost

Die Teutonenelf gastierte ohne Chefcoach Marc Stiegler, vertreten von Stefan Hulitschke , erfolglos beim TSV München-Ost. Direkt in der ersten Minute ging der TSV in Front und Patrick Jeske musste das erste Mal hinter sich greifen. Von dem Frühen Schock erholte sich Teutonia schnell und kam bereits in der fünften Minute durch Sandro Henner zum Ausgleich. Danach wurde das Spiel immer zerfahrener und es gelang den Teutonen nicht ihr Offensivspiel aufzuziehen. Dementsprechend ging das von Härte dominierte Spiel mit dem 1:1 in die Pause. Auch in der zweiten Hälfte tat sich Teutonia offensiv schwer und dazu kam es dann auch defensiv zu Fehlern was den Gegnern nach und nach die Treffer zwei, drei und vier ermöglichte (58,70,78). Dem hatten die Teutonen nichts mehr entgegenzusetzen und somit lautete der Entstand 4:1.