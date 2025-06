Pleiskirchen lässt Tittmoning keine Chance – Piding machts deutlich

Was als Albtraum für den ASV Piding begann, endete vor 775 begeisterten Zuschauern als perfekter Fußballabend. Vincent Barthel schockte die Gastgeber bereits in der 8. Minute mit der frühen Führung für die Spielgemeinschaft und ließ die Piding-Fans verstummen.

Doch Benedikt Kleinert sorgte nur zehn Minuten später für den Ausgleich und brachte die Hoffnung zurück (18.). Nach dem Seitenwechsel drehte Piding richtig auf – Xaver Wachs brachte die Hausherren in der 50. Minute erstmals in Führung.

Johann Wieser machte in der 81. Minute mit dem 3:1 alles klar, ehe Hans Freimanner in der Nachspielzeit (90.+5) den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Aufholjagd setzte. Piding feiert nach der spektakulären Wende den Klassenerhalt in der Kreisklasse, während die Spielgemeinschaft Übersee/Grassau trotz der frühen Führung auch in der Saison 2025/26 in der A-Klasse angreifen muss.