Pleinting: Trainer Spiegl erklärt Rücktritt

Andreas Spiegl - stehend in der Bildmitte - hat bei der SpVgg Pleinting hingeworfen – Foto: Mike Sigl

Die SpVgg Pleinting steht nach dem dritten Spieltag der A-Klasse Vilshofen ohne Übungsleiter da. Andreas Spiegl erklärte nach der 1:2-Heimniederlage gegen die DJK Neßlbach - die damit ihren ersten Pflichtspielsieg im Kalenderjahr 2026 feiern konnte - seinen Rücktritt. Der 40-Jährige übernahm im Sommer 2025 den Trainerposten beim früheren Bezirksligisten. In der Vorsaison spielte das Team unter der Anleitung von Spiegl und Spielercoach Vincenz Heringlehner - der nach Ende der abgelaufenen Runde seinen Rückzug erklärte - lange Zeit um den Aufstieg mit.

"Es gibt nicht den einen ausschlaggebenden Punkt. Es waren eher einzelne, kleinere Gründe welche sich dann zu einem großen Punkt gesammelt hatten und ich für mich entschieden habe, den Strich jetzt gleich zu ziehen. Die genauen Hintergründe bleiben aber intern. Es war eine absolut tolle Zeit, ich kann für die Spvgg Pleinting, den Spielern und Verantwortlichen nur meine Wertschätzung ausdrücken und wir bleiben freundschaftlich verbunden", lässt Spiegl, der früher Vorstand beim RSV Walchsing war, wissen.

Der holprige Saisonstart ist für für den Übungsleiter nicht komlett überraschend gekommen "Nach zwei Abgängen und der Pause von Vinc Heringlehner war uns durchaus bewusst, dass es schwierig werden wird. Meiner Meinung nach ist aber viel wichtiger, dass wieder fünf junge Spieler zum ohnehin sehr jungen Gerüst hinzukamen", erklärt Spiegl, der keine konkreten sportlichen Pläne hat: "Erst mal freue ich mich auf die neugewonnene Zeit mit meiner Familie. Ich freue mich aber auch durchaus, anderen Hobbys wieder mehr nachzugehen. Außerdem schiebe ich die B-Lizenz schon eine Weile vor mir her, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt um diese anzupacken."





Von Seiten der SpVgg Pleinting war bis dato kein Verantwortlicher für eine Stellungnahme erreichbar.