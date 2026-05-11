Pleidelsheim in Torlaune, Drama in Höfingen, Spvgg Bissingen mit 8:2

Kreisliga A2:

TSV Heimerdingen 1910 II – FC Gerlingen 1:4

In Heimerdingen präsentierte sich der FC Gerlingen als die abgeklärtere Mannschaft und nahm drei Punkte mit. Matchwinner für die Gäste war zunächst Maximilian Graf, der sein Team in der 39. Minute in Führung brachte und nach dem Seitenwechsel in der 62. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 0:2 erhöhte. Die Hausherren schöpften noch einmal Hoffnung, als Ahmad Kachmar in der 82. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 markierte. Doch die Freude währte nur Sekunden: Praktisch im Gegenzug bekamen die Gäste einen Foulelfmeter zugesprochen, den Nicolas Müller (83.) sicher zum 1:3 verwandelte. Den Schlusspunkt setzte Enes Becovic in der 88. Minute zum deutlichen 1:4-Endstand.

SpVgg Renningen – Drita Kosova Kornwestheim 2:3

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer in Renningen. Die Gäste aus Kornwestheim erwischten einen Traumstart und führten durch Tore von Sermin Zekjiri (11.) und Elvis Gashi (14.) bereits früh mit 0:2. Renningen bewies jedoch eine enorme Moral und kämpfte sich zurück in die Partie. Justin Eberhardt gelang in der 33. Minute der wichtige Anschluss, bevor Sicheii Mulas in der 67. Minute tatsächlich der Ausgleich zum 2:2 glückte. Doch die Aufholjagd wurde nicht belohnt: Nur sechzig Sekunden später schlug Drita eiskalt zurück. Spetim Muzliukaj (68.) erzielte den Treffer zum 2:3, den die Gäste bis zum Schlusspfiff leidenschaftlich verteidigten.

Spvgg Warmbronn – SKV Rutesheim (U23) II 1:3

Die U23-Reserve aus Rutesheim untermauerte in Warmbronn ihre spielerische Klasse. Die Gäste übernahmen im ersten Durchgang die Kontrolle und stellten durch einen Doppelschlag von Tomas Gioia (33.) und Aykan Seymen (37.) die Weichen auf Sieg. Auch nach der Pause blieb Rutesheim tonangebend und baute den Vorsprung in der 60. Minute durch Angelo de Pilla auf 0:3 aus. Warmbronn bemühte sich zwar um Ergebniskosmetik, doch der Treffer zum 1:3 durch Tamer Abdelrahman fiel erst in der 90. Minute und kam für eine echte Schlussoffensive zu spät.

TV Möglingen – SV Gebersheim 1:2

In Möglingen sahen die Fans eine Partie, die der SV Gebersheim im zweiten Durchgang durch eine geschlossene Mannschaftsleistung noch drehen konnte. Zunächst sah es gut aus für die Hausherren, als Julian Reiser den TVM in der 26. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Dieser Vorsprung hielt bis in die Mitte der zweiten Halbzeit, ehe Gebersheim die Schlagzahl erhöhte. Bernhard Kreis markierte in der 65. Minute den Ausgleich, bevor Jan Kososky in der 74. Minute zur Stelle war und den viel umjubelten 1:2-Siegtreffer für die Gäste erzielte.

TSV Höfingen – Spvgg Weil der Stadt 2:2

Drama pur in Höfingen! In einer ausgeglichenen Begegnung gingen die Gäste aus Weil der Stadt in der 29. Minute durch Tarik Ören in Führung. Höfingen reagierte jedoch stark und drehte die Partie durch Tore von Valentin Lukas Rademann (41.) und Sebastian Schleweck (49.) auf 2:1. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Hausherren den knappen Vorsprung über die Zeit retten, doch die Spvgg Weil der Stadt gab niemals auf. In der 90. Minute war es schließlich Jan Holzhäuser, der mit seinem Treffer zum 2:2-Endstand für eine Punkteteilung sorgte.

TSF Ditzingen – TSV Flacht 2:4

Das torreichste Spiel des Tages an der Lehmgrube war die große Show von Christopher Welsch. Er brachte Flacht bereits in der 8. Minute in Front, doch Ditzingen antwortete prompt durch Arne Poster (9.) und drehte das Spiel in der 23. Minute durch David Schmitt sogar auf 2:1. Kurz vor der Pause markierte erneut Welsch (44.) den wichtigen Ausgleich zum 2:2. Im zweiten Durchgang bewiesen die Gäste den längeren Atem: Jonathan Zuber brachte Flacht in der 63. Minute wieder in Führung, bevor Christopher Welsch in der 81. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages alles klar machte und den 2:4-Auswärtssieg besiegelte.

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