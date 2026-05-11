Pleidelsheim in Torlaune, Drama in Höfingen, Spvgg Bissingen mit 8:2

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Heimerdingen präsentierte sich der FC Gerlingen als die abgeklärtere Mannschaft und nahm drei Punkte mit. Matchwinner für die Gäste war zunächst Maximilian Graf, der sein Team in der 39. Minute in Führung brachte und nach dem Seitenwechsel in der 62. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 0:2 erhöhte. Die Hausherren schöpften noch einmal Hoffnung, als Ahmad Kachmar in der 82. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 markierte. Doch die Freude währte nur Sekunden: Praktisch im Gegenzug bekamen die Gäste einen Foulelfmeter zugesprochen, den Nicolas Müller (83.) sicher zum 1:3 verwandelte. Den Schlusspunkt setzte Enes Becovic in der 88. Minute zum deutlichen 1:4-Endstand.
Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer in Renningen. Die Gäste aus Kornwestheim erwischten einen Traumstart und führten durch Tore von Sermin Zekjiri (11.) und Elvis Gashi (14.) bereits früh mit 0:2. Renningen bewies jedoch eine enorme Moral und kämpfte sich zurück in die Partie. Justin Eberhardt gelang in der 33. Minute der wichtige Anschluss, bevor Sicheii Mulas in der 67. Minute tatsächlich der Ausgleich zum 2:2 glückte. Doch die Aufholjagd wurde nicht belohnt: Nur sechzig Sekunden später schlug Drita eiskalt zurück. Spetim Muzliukaj (68.) erzielte den Treffer zum 2:3, den die Gäste bis zum Schlusspfiff leidenschaftlich verteidigten.
Die U23-Reserve aus Rutesheim untermauerte in Warmbronn ihre spielerische Klasse. Die Gäste übernahmen im ersten Durchgang die Kontrolle und stellten durch einen Doppelschlag von Tomas Gioia (33.) und Aykan Seymen (37.) die Weichen auf Sieg. Auch nach der Pause blieb Rutesheim tonangebend und baute den Vorsprung in der 60. Minute durch Angelo de Pilla auf 0:3 aus. Warmbronn bemühte sich zwar um Ergebniskosmetik, doch der Treffer zum 1:3 durch Tamer Abdelrahman fiel erst in der 90. Minute und kam für eine echte Schlussoffensive zu spät.
In Möglingen sahen die Fans eine Partie, die der SV Gebersheim im zweiten Durchgang durch eine geschlossene Mannschaftsleistung noch drehen konnte. Zunächst sah es gut aus für die Hausherren, als Julian Reiser den TVM in der 26. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Dieser Vorsprung hielt bis in die Mitte der zweiten Halbzeit, ehe Gebersheim die Schlagzahl erhöhte. Bernhard Kreis markierte in der 65. Minute den Ausgleich, bevor Jan Kososky in der 74. Minute zur Stelle war und den viel umjubelten 1:2-Siegtreffer für die Gäste erzielte.
Drama pur in Höfingen! In einer ausgeglichenen Begegnung gingen die Gäste aus Weil der Stadt in der 29. Minute durch Tarik Ören in Führung. Höfingen reagierte jedoch stark und drehte die Partie durch Tore von Valentin Lukas Rademann (41.) und Sebastian Schleweck (49.) auf 2:1. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Hausherren den knappen Vorsprung über die Zeit retten, doch die Spvgg Weil der Stadt gab niemals auf. In der 90. Minute war es schließlich Jan Holzhäuser, der mit seinem Treffer zum 2:2-Endstand für eine Punkteteilung sorgte.
Das torreichste Spiel des Tages an der Lehmgrube war die große Show von Christopher Welsch. Er brachte Flacht bereits in der 8. Minute in Front, doch Ditzingen antwortete prompt durch Arne Poster (9.) und drehte das Spiel in der 23. Minute durch David Schmitt sogar auf 2:1. Kurz vor der Pause markierte erneut Welsch (44.) den wichtigen Ausgleich zum 2:2. Im zweiten Durchgang bewiesen die Gäste den längeren Atem: Jonathan Zuber brachte Flacht in der 63. Minute wieder in Führung, bevor Christopher Welsch in der 81. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages alles klar machte und den 2:4-Auswärtssieg besiegelte.
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Vor 50 Zuschauern lieferte der SV Hellas Bietigheim eine souveräne Vorstellung ab. Bereits in der 7. Minute stellte Evangelos Liontos per Foulelfmeter die Weichen auf Sieg. Die Hausherren blieben am Drücker und erhöhten durch Dani Da Silva (22.) auf 2:0. Ein entscheidender Moment der Partie war die Gelb-Rote Karte gegen Sergej Hilgenberg in der 37. Minute, die die Gäste aus Horrheim noch vor der Pause in Unterzahl brachte. In der zweiten Halbzeit nutzte Hellas die personelle Überlegenheit konsequent aus: Dardan Marashi (68.) und Bashkim Susuri (79.) schraubten das Ergebnis zum 4:0-Endstand hoch.
In einer kampfbetonten Partie behielt der TSV Enzweihingen knapp die Oberhand. Ahmet Köle brachte die Gastgeber in der 29. Minute in Führung, was gleichzeitig den Pausenstand bedeutete. Direkt nach dem Seitenwechsel legte Enes Gür (49.) nach und erhöhte auf 2:0. Illingen gab sich jedoch nicht auf und drängte in der Schlussphase auf den Anschluss. Dieser gelang allerdings erst in der Nachspielzeit (90.+1), als Fynn Köppl einen Foulelfmeter zum 2:1 verwandelte. Für eine echte Aufholjagd war es zu diesem Zeitpunkt jedoch zu spät.
In Bissingen erlebten die Fans ein wahres Offensiv-Spektakel der Hausherren. Überragender Akteur auf dem Platz war Bilal Bitmez, der einen Dreierpack schnürte (24., 41. und 60. per Foulelfmeter). Die weiteren Treffer für die entfesselte Spielvereinigung erzielten Giuseppe Giordano (11.), Eros Ciatto (18. per Handelfmeter), Cahit Gündüzalp (28.), Jason Kelsch (55.) und Anton Blank (84.). Ensingen kam lediglich durch Maik Tauchmann (65.) und Lauris Metzger (80.) zu zwei Treffern, die an der herben 8:2-Niederlage nichts mehr änderten.
In Kirchheim sahen die Zuschauer eine abwechslungsreiche Begegnung, in der die Führung mehrfach wechselte. Eren Karaca brachte den FV in der 18. Minute zunächst in Front, doch Marvin Prohaska glich noch vor der Pause für die Gäste aus (39.). Im zweiten Durchgang drehte Florian Kuhnle (63.) die Partie kurzzeitig zugunsten des TSV Großglattbach, doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Nur vier Minuten später markierte Kubilay Senol (67.) den Treffer zum 2:2-Endstand.
Die SGM feierte einen ungefährdeten Heimsieg, der erst kurz vor der Halbzeitpause so richtig Fahrt aufnahm. Luca Sautter erzielte in der 44. Minute das psychologisch wichtige 1:0. Nach dem Wechsel sorgten Finn Schopper (61.) und Marcel Göttfert (63.) mit einem schnellen Doppelschlag für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Kai Schopper tief in der Nachspielzeit (90.+3) zum deutlichen 4:0-Endstand. Markgröningen fand über die gesamte Spielzeit kein wirksames Mittel gegen die kompakt stehende SGM.
In Kleinglattbach neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken, was am Ende in einer Punkteteilung mündete. Die SGM Riexingen erwischte den besseren Start und ging durch Devrim Namdar in der 25. Minute in Führung. Kleinglattbach rannte in der Folge lange dem Rückstand hinterher und belohnte sich erst in der Schlussviertelstunde: Harun Beldek erzielte in der 75. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1-Endstand.
Ein hitziges Spiel fand in Nussdorf statt. Die Partie begann kurios mit zwei Strafstößen innerhalb von fünf Minuten: Ozan Kalkan traf per Foulelfmeter für die Gäste (15.), Johannes Wizemann glich auf die gleiche Weise aus (20.). Leonard Pfisterer drehte das Spiel in der 28. Minute zunächst zugunsten der SGM, doch Emre Demirtas stellte in der 59. Minute den Ausgleich für Bietigheim her. In einer turbulenten Nachspielzeit entluden sich die Emotionen, was in der 96. Minute zu einer Roten Karte für Hakan Atalay (SGM) führte. Am 2:2-Unentschieden änderte dies jedoch nichts mehr.
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