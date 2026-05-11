 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Pleidelsheim in Torlaune, Drama in Höfingen, Spvgg Bissingen mit 8:2

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Enz/Murr los?

von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSF Ditzingen

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Kreisliga A1 Enz-Murr
Kreisliga A2 Enz-Murr
Kreisliga A3 Enz-Murr
SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
FV LB

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.


Kreisliga A1:

SV Salamander Kornwestheim II – FV Dersim Sport Ludwigsburg 3:3

In Kornwestheim bekamen die Fans ein packendes Duell auf Augenhöhe zu sehen, das keinen Sieger fand. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der am Ende in einer Punkteteilung mündete. Das 3:3-Endergebnis verdeutlicht, dass die Offensivabteilungen beider Teams einen Sahnetag erwischten, während die Defensivreihen phasenweise Mühe hatten, die Angreifer zu kontrollieren. Für beide Seiten bedeutet dieser Punktgewinn eine Bestätigung ihrer kämpferischen Moral.

GSV Pleidelsheim II – Türk. SC Kornwestheim 7:1

Eine einseitige Machtdemonstration erlebten die Zuschauer in Pleidelsheim. Dabei starteten die Gäste zunächst besser: Shahin Shahin brachte den Türk. SC in der 21. Minute mit 0:1 in Front. Doch die Freude währte nur kurz, denn Sven Phillip Willems glich bereits in der 23. Minute aus. Kurz vor der Pause drehte Marcel Ott (42.) die Partie zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gästen alle Dämme. Erneut Marcel Ott (57.), gefolgt von einem Doppelschlag durch Davide Pace (60., 67.), schraubte das Ergebnis in die Höhe. In der Schlussphase machten Mats Tutsch (78.) und Sven Probst (90.) das Debakel für Kornwestheim perfekt und besiegelten den 7:1-Kantersieg.

TSV Asperg – TSV Affalterbach 2:5

Dieses Spiel bot eine der wohl kuriosesten Phasen der bisherigen Saison kurz vor der Halbzeitpause. Zunächst führte Affalterbach durch Giuseppe Lovaglio (21.). In der 42. Minute glich Jan-Phillip Protzen für Asperg aus, und nur zwei Minuten später brachte Yulian Binder (44.) die Hausherren mit 2:1 in Führung. Doch noch in der gleichen Spielminute (44.) schlug Katriel Lovaglio zum Ausgleich zurück, bevor erneut Giuseppe Lovaglio (45.) die Gäste mit dem Halbzeitpfiff wieder in Front brachte. Nach dem Wechsel beruhigte sich das Geschehen etwas, bis Dominik Janzer (82.) und Olade wassiou Salami (90.) in der Schlussphase den Sack zum 2:5-Auswärtssieg für Affalterbach zumachten.

SKV Eglosheim – VfB Tamm 3:1

Der SKV Eglosheim legte einen Blitzstart hin und ging bereits in der 2. Minute durch Flakron Shabani mit 1:0 in Führung. Tamm kam jedoch motiviert aus der Kabine zurück und erzielte unmittelbar nach dem Wiederanpfiff durch Gianluca Cervone (47.) den Ausgleich. Die Partie blieb danach lange Zeit offen und umkämpft. In der Schlussphase bewiesen die Hausherren jedoch die größere Abgeklärtheit: Nicola de Pilla markierte in der 67. Minute die erneute Führung, bevor erneut Flakron Shabani mit seinem zweiten Treffer in der 77. Minute den 3:1-Endstand herstellte.

SG Hochberg/Hochdorf – TSV Grünbühl 3:5

Der TSV Grünbühl schien die Partie in Hochberg über weite Strecken nach Belieben zu dominieren. Daniel Schick eröffnete in der 33. Minute per Foulelfmeter den Torreigen, bevor die große Show von Tomo Lovric begann. Er erzielte einen Hattrick (38., 53., 65.), unterbrochen nur vom Treffer durch Fabio Coppola (55.), was zu einer zwischenzeitlichen 0:5-Führung für die Gäste führte. Erst danach wachte die SG auf und startete eine bemerkenswerte, aber letztlich zu späte Aufholjagd. Tobias Eichhorn (66.), Philipp Kessler (68.) und Simon Drotleff (88.) betrieben Ergebniskosmetik zum 3:5-Endstand.

GSV Erdmannhausen – FSV Oßweil 3:3

Ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebten die Fans in Erdmannhausen. Oßweil dominierte den ersten Durchgang und führte durch Tim Fröschle (32.) und Andreas Klotz (45.+2) mit 0:2. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Kevin Redieß (53.) für den GSV, doch Tim Heim (63.) stellte den alten Abstand wieder her. Erdmannhausen bewies jedoch enorme Moral: Erneut war es Kevin Redieß, der in der 78. Minute den Anschluss herstellte. In einer dramatischen Nachspielzeit bekamen die Hausherren einen Foulelfmeter zugesprochen, den Efe Sert (90.+1) sicher zum 3:3-Endstand verwandelte.

SGV Murr – GSV Höpfigheim 5:1

Der SGV Murr präsentierte sich vor heimischer Kulisse als die deutlich reifere Mannschaft. Christian Krauss (30.) und Michael Winkle (38.) sorgten für eine beruhigende Pausenführung. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff erhöhte erneut Christian Krauss (46.) auf 3:0. Höpfigheim gelang in der 72. Minute durch Kevin Schwerthalter der Ehrentreffer zum 3:1, was jedoch keine Wende mehr einleitete. In der Schlussphase schraubten Ibrahim Akkaya (81.) und Leon Gassmann (90.+2) das Ergebnis auf 5:1 hoch.

TSV 1899 Benningen – VfB Neckarrems 1913 2:5

In Benningen entwickelte sich eine torreiche Begegnung, in der die Gäste aus Neckarrems ihre offensive Klasse ausspielten. Noah Pommerenke brachte den VfB in der 13. Minute in Führung, die Benjamin Clar (24.) zunächst ausgleichen konnte. Danach übernahmen jedoch die Gäste das Kommando: Florian Noller (27., 43.) und Florian Scholz (45.+3, 54.) trafen jeweils doppelt und sorgten für klare Verhältnisse. Benningen bemühte sich zwar redlich, kam aber durch Lars Brand in der 86. Minute nur noch zum zweiten Treffer, was den souveränen 2:5-Auswärtssieg der Neckaremser nicht mehr gefährdete.

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Kreisliga A2:

TSV Heimerdingen 1910 II – FC Gerlingen 1:4

In Heimerdingen präsentierte sich der FC Gerlingen als die abgeklärtere Mannschaft und nahm drei Punkte mit. Matchwinner für die Gäste war zunächst Maximilian Graf, der sein Team in der 39. Minute in Führung brachte und nach dem Seitenwechsel in der 62. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 0:2 erhöhte. Die Hausherren schöpften noch einmal Hoffnung, als Ahmad Kachmar in der 82. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 markierte. Doch die Freude währte nur Sekunden: Praktisch im Gegenzug bekamen die Gäste einen Foulelfmeter zugesprochen, den Nicolas Müller (83.) sicher zum 1:3 verwandelte. Den Schlusspunkt setzte Enes Becovic in der 88. Minute zum deutlichen 1:4-Endstand.

SpVgg Renningen – Drita Kosova Kornwestheim 2:3

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer in Renningen. Die Gäste aus Kornwestheim erwischten einen Traumstart und führten durch Tore von Sermin Zekjiri (11.) und Elvis Gashi (14.) bereits früh mit 0:2. Renningen bewies jedoch eine enorme Moral und kämpfte sich zurück in die Partie. Justin Eberhardt gelang in der 33. Minute der wichtige Anschluss, bevor Sicheii Mulas in der 67. Minute tatsächlich der Ausgleich zum 2:2 glückte. Doch die Aufholjagd wurde nicht belohnt: Nur sechzig Sekunden später schlug Drita eiskalt zurück. Spetim Muzliukaj (68.) erzielte den Treffer zum 2:3, den die Gäste bis zum Schlusspfiff leidenschaftlich verteidigten.

Spvgg Warmbronn – SKV Rutesheim (U23) II 1:3

Die U23-Reserve aus Rutesheim untermauerte in Warmbronn ihre spielerische Klasse. Die Gäste übernahmen im ersten Durchgang die Kontrolle und stellten durch einen Doppelschlag von Tomas Gioia (33.) und Aykan Seymen (37.) die Weichen auf Sieg. Auch nach der Pause blieb Rutesheim tonangebend und baute den Vorsprung in der 60. Minute durch Angelo de Pilla auf 0:3 aus. Warmbronn bemühte sich zwar um Ergebniskosmetik, doch der Treffer zum 1:3 durch Tamer Abdelrahman fiel erst in der 90. Minute und kam für eine echte Schlussoffensive zu spät.

TV Möglingen – SV Gebersheim 1:2

In Möglingen sahen die Fans eine Partie, die der SV Gebersheim im zweiten Durchgang durch eine geschlossene Mannschaftsleistung noch drehen konnte. Zunächst sah es gut aus für die Hausherren, als Julian Reiser den TVM in der 26. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Dieser Vorsprung hielt bis in die Mitte der zweiten Halbzeit, ehe Gebersheim die Schlagzahl erhöhte. Bernhard Kreis markierte in der 65. Minute den Ausgleich, bevor Jan Kososky in der 74. Minute zur Stelle war und den viel umjubelten 1:2-Siegtreffer für die Gäste erzielte.

TSV Höfingen – Spvgg Weil der Stadt 2:2

Drama pur in Höfingen! In einer ausgeglichenen Begegnung gingen die Gäste aus Weil der Stadt in der 29. Minute durch Tarik Ören in Führung. Höfingen reagierte jedoch stark und drehte die Partie durch Tore von Valentin Lukas Rademann (41.) und Sebastian Schleweck (49.) auf 2:1. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Hausherren den knappen Vorsprung über die Zeit retten, doch die Spvgg Weil der Stadt gab niemals auf. In der 90. Minute war es schließlich Jan Holzhäuser, der mit seinem Treffer zum 2:2-Endstand für eine Punkteteilung sorgte.

TSF Ditzingen – TSV Flacht 2:4

Das torreichste Spiel des Tages an der Lehmgrube war die große Show von Christopher Welsch. Er brachte Flacht bereits in der 8. Minute in Front, doch Ditzingen antwortete prompt durch Arne Poster (9.) und drehte das Spiel in der 23. Minute durch David Schmitt sogar auf 2:1. Kurz vor der Pause markierte erneut Welsch (44.) den wichtigen Ausgleich zum 2:2. Im zweiten Durchgang bewiesen die Gäste den längeren Atem: Jonathan Zuber brachte Flacht in der 63. Minute wieder in Führung, bevor Christopher Welsch in der 81. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages alles klar machte und den 2:4-Auswärtssieg besiegelte.

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Kreisliga A3:

SV Hellas Bietigheim – SV Horrheim 4:0

Vor 50 Zuschauern lieferte der SV Hellas Bietigheim eine souveräne Vorstellung ab. Bereits in der 7. Minute stellte Evangelos Liontos per Foulelfmeter die Weichen auf Sieg. Die Hausherren blieben am Drücker und erhöhten durch Dani Da Silva (22.) auf 2:0. Ein entscheidender Moment der Partie war die Gelb-Rote Karte gegen Sergej Hilgenberg in der 37. Minute, die die Gäste aus Horrheim noch vor der Pause in Unterzahl brachte. In der zweiten Halbzeit nutzte Hellas die personelle Überlegenheit konsequent aus: Dardan Marashi (68.) und Bashkim Susuri (79.) schraubten das Ergebnis zum 4:0-Endstand hoch.

TSV Enzweihingen – SV Illingen 1906 2:1

In einer kampfbetonten Partie behielt der TSV Enzweihingen knapp die Oberhand. Ahmet Köle brachte die Gastgeber in der 29. Minute in Führung, was gleichzeitig den Pausenstand bedeutete. Direkt nach dem Seitenwechsel legte Enes Gür (49.) nach und erhöhte auf 2:0. Illingen gab sich jedoch nicht auf und drängte in der Schlussphase auf den Anschluss. Dieser gelang allerdings erst in der Nachspielzeit (90.+1), als Fynn Köppl einen Foulelfmeter zum 2:1 verwandelte. Für eine echte Aufholjagd war es zu diesem Zeitpunkt jedoch zu spät.

Spvgg Bissingen – TSV Ensingen 8:2

In Bissingen erlebten die Fans ein wahres Offensiv-Spektakel der Hausherren. Überragender Akteur auf dem Platz war Bilal Bitmez, der einen Dreierpack schnürte (24., 41. und 60. per Foulelfmeter). Die weiteren Treffer für die entfesselte Spielvereinigung erzielten Giuseppe Giordano (11.), Eros Ciatto (18. per Handelfmeter), Cahit Gündüzalp (28.), Jason Kelsch (55.) und Anton Blank (84.). Ensingen kam lediglich durch Maik Tauchmann (65.) und Lauris Metzger (80.) zu zwei Treffern, die an der herben 8:2-Niederlage nichts mehr änderten.

FV Kirchheim – TSV Großglattbach 2:2

In Kirchheim sahen die Zuschauer eine abwechslungsreiche Begegnung, in der die Führung mehrfach wechselte. Eren Karaca brachte den FV in der 18. Minute zunächst in Front, doch Marvin Prohaska glich noch vor der Pause für die Gäste aus (39.). Im zweiten Durchgang drehte Florian Kuhnle (63.) die Partie kurzzeitig zugunsten des TSV Großglattbach, doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Nur vier Minuten später markierte Kubilay Senol (67.) den Treffer zum 2:2-Endstand.

SGM Hohenhaslach/Freudental – FV Markgröningen 4:0

Die SGM feierte einen ungefährdeten Heimsieg, der erst kurz vor der Halbzeitpause so richtig Fahrt aufnahm. Luca Sautter erzielte in der 44. Minute das psychologisch wichtige 1:0. Nach dem Wechsel sorgten Finn Schopper (61.) und Marcel Göttfert (63.) mit einem schnellen Doppelschlag für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Kai Schopper tief in der Nachspielzeit (90.+3) zum deutlichen 4:0-Endstand. Markgröningen fand über die gesamte Spielzeit kein wirksames Mittel gegen die kompakt stehende SGM.

TSV Kleinglattbach – SGM Riexingen 1:1

In Kleinglattbach neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken, was am Ende in einer Punkteteilung mündete. Die SGM Riexingen erwischte den besseren Start und ging durch Devrim Namdar in der 25. Minute in Führung. Kleinglattbach rannte in der Folge lange dem Rückstand hinterher und belohnte sich erst in der Schlussviertelstunde: Harun Beldek erzielte in der 75. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1-Endstand.

SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag – FC Mezopotamya Bietigheim 2:2

Ein hitziges Spiel fand in Nussdorf statt. Die Partie begann kurios mit zwei Strafstößen innerhalb von fünf Minuten: Ozan Kalkan traf per Foulelfmeter für die Gäste (15.), Johannes Wizemann glich auf die gleiche Weise aus (20.). Leonard Pfisterer drehte das Spiel in der 28. Minute zunächst zugunsten der SGM, doch Emre Demirtas stellte in der 59. Minute den Ausgleich für Bietigheim her. In einer turbulenten Nachspielzeit entluden sich die Emotionen, was in der 96. Minute zu einer Roten Karte für Hakan Atalay (SGM) führte. Am 2:2-Unentschieden änderte dies jedoch nichts mehr.

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