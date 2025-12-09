Players Party 2026: Stimme für den "Torwart des Jahres" ab

Wie schon in den vergangenen Jahren, könnt ihr hier auf FuPa Niedersachsen in der Kategorie "Torwart des Jahres" abstimmen, wer am 16. Januar 2026 auf der Fußball Players Party im Alando Ballhaus gekürt werden soll.

Die Abstimmung beginnt am 10.12.25 um 06:00 Uhr und endet am 13.12.25 um 23:59 Uhr. Stimmen die außerhalb dieses Zeitraums abgegeben werden, fließen nicht in die Auswertung mit ein. Die unabhängige Expertenjury hat folgende sechs Torhüter nominiert:

⚠ Wichtig: Alle Nominierten in jeder Kategorie werden vom Veranstalter zur Players Party ins Alando Ballhaus eingeladen. Wer gewonnen hat, wird erst auf der Party am 16.01.2026 bekanntgegeben. Die Teams mögen sich ab Dezember per Email an office@agentur-allesbestens.de melden und erhalten dann in gewohnter Form einenLink für 30 Frei-Tickets erhalten.

▶ So stimmst du für deinen Favoriten ab!

Sende eine SMS mit dem entsprechenden Kennwort (z.B. tw99) ohne sonstige Zeichen oder Nachrichten an die 📱 0176 8888 99 80 und eure Stimme wird gezählt. Ihr zahlt dabei nur den regulären SMS-Preis, habt ihr eine SMS-Flatrate, ist die Teilnahme für euch kostenlos. Pro Gerät bzw. Rufnummer wird nur eine Stimme gewertet. Außerdem fließen nur Stimmen von Rufnummern aus Deutschland in die Wertung ein.

