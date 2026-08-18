Play-off-Auftakt in Schweden: Red Bull Salzburg gastiert bei Mjällby Der FC Red Bull Salzburg startet am Donnerstag ins Play-off der UEFA Europa League und trifft dabei auf den schwedischen Meister Mjällby AIF. Das Hinspiel findet am kommenden Donnerstag ab 18:00 Uhr im Stadion Strandvallen in Hällevik statt (live bei ServusTV und ServusTV On), wo sich die Roten Bullen eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel eine Woche später verschaffen wollen. von RB Salzburg · Heute, 14:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: RB Salzburg

Nur kurz war das Fenster, um alles rund um die Reise in das knapp 1.300 Kilometer entfernte Hällevik zu organisieren. Dort, genauer gesagt im Stadion Strandvallen, trägt Mjällby nämlich seine Heimspiele aus. Der Charterflug für die Roten Bullen geht am Mittwochnachmittag von Salzburg aus nach Kristianstad und von dort per Bus weiter ins Stadion bzw. ins Hotel.

Mjällby AIF wurde im vergangenen Jahr überraschend erstmals Meister in Schweden und konnte sich so auch zum ersten Mal für einen UEFA-Bewerb qualifizieren. Dabei gab es zuletzt in der 3. Runde der UEFA Champions League-Qualifikation ein 1:4 gegen Slovan Bratislava, wodurch es nun gegen den FC Red Bull Salzburg um den Einzug in die Ligaphase der UEFA Europa League geht. Der Verlierer dieses Duells spielt in der UEFA Conference League weiter. Aktuell tut sich das Team des norwegischen Trainers Karl Marius Aksum in der in Schweden gespielten Ganzjahresmeisterschaft eher schwer und liegt nach 17 Runden auf Rang 11 der Allsvenskan. Am vergangenen Wochenende gab es jedoch nach einem 0:3 zur Pause noch einen 4:3-Heimerfolg gegen Tabellenführer IK Sirius, was sicherlich für Selbstvertrauen sorgen wird.

Salzburg-Trainer Danny Röhl kennt die Anforderungen für dieses Duell und warnt: „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, den Gegner genauestens analysieren, gut regenerieren und unsere Kräfte bündeln. Wir brauchen einen frischen Kopf und frische Beine, weil wir auf einen körperlich sehr starken, robusten schwedischen Meister treffen werden.“ Mittelfeldmann Abubakr Barry erklärt vor diesem Hinspiel: „Wir sind bisher in der Saison sehr ordentlich unterwegs, haben noch keine Partie verloren und stehen deshalb verdient im Play-off. Wenn wir auch in Schweden ohne Niederlage bleiben, wäre das für das Rückspiel eine durchaus gute Ausgangsposition. Aber wir dürfen keinesfalls den Fehler machen, den Gegner zu unterschätzen, nur weil er über keinen großen Namen verfügt. Wir sind auf einen harten und aggressiven Gegner eingestellt, bei dem wir voll dagegenhalten müssen.“