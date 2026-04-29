Plauener Machtdemonstration: Wernigerode ohne jede Chance

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Vor 506 Zuschauern lieferte der VFC Plauen eine überzeugende Vorstellung ab und ließ dem FC Einheit Wernigerode nicht den Hauch einer Chance. Von Beginn an war die Entschlossenheit der Hausherren spürbar, die mit einer frühen Offensivwelle den Grundstein für diesen emotionalen Heimsieg legten.

Die Torfolge unterstrich die Dominanz der Vogtländer bereits in der Anfangsphase: Tyron Profis erzielte bereits in der 3. Minute den Führungstreffer zum 1:0. Nur wenige Augenblicke später baute Johann Martynets in der 8. Minute die Führung auf 2:0 aus. Die Vorentscheidung fiel noch in der ersten Halbzeit, als Tyron Leon Haake in der 20. Minute zum 3:0 traf. Den Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte schließlich Louis Glaser, der in der 77. Minute den Treffer zum 4:0-Endstand markierte.