Plauen klettert, Torrausch in Glauchau, 2 Platzverweise in Rudolstadt NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht auf den 25. Spieltag. von red · Heute, 16:08 Uhr · 0 Leser

– Foto: Laura Bornemann

In der NOFV-Oberliga Süd bot die heutige Fortsetzung vom 25. Spieltag Fußball-Dramatik in ihrer reinsten Form. Während im Tabellenkeller leidenschaftlich um jeden Zentimeter Boden gekämpft wurde und die Zuschauer torreiche Begegnungen sowie hitzige Platzverweise erlebten, untermauerte ein Aufstiegsaspirant seine Ambitionen auf die vorderen Plätze und sorgte für eine Verschiebung in der Spitzengruppe.

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In der Begegnung zwischen dem 1. SC 1911 Heiligenstadt und dem SC Freital setzten sich die Gäste am Ende knapp durch. Die Torfolge wurde durch Sandro Schulze eröffnet, der in der 8. Minute zum 0:1 traf. Noch vor dem Seitenwechsel baute Bruno Schiemann in der 37. Minute die Führung auf 0:2 aus. Die Gastgeber bemühten sich in der zweiten Halbzeit um den Anschluss, doch mehr als der Treffer von Moritz Ruprecht in der 64. Minute zum 1:2 gelang nicht mehr. ---

Vor 125 Zuschauern demonstrierte der Spitzenreiter RSV Eintracht 1949 beim FC Einheit Wernigerode seine Klasse. Den ersten emotionalen Höhepunkt für die Gäste markierte Saheed Mustapha in der 19. Minute mit dem Tor zum 0:1. In der 33. Minute erhöhte Dominik Kruska auf 0:2, bevor Matthias Steinborn in der 52. Minute mit dem 0:3 für die Vorentscheidung sorgte. Den Hausherren gelang in der Schlussphase lediglich noch Ergebniskosmetik, als Gregor Schlichting in der 83. Minute zum 1:3-Endstand traf. ---

In einem zähen Ringen zwischen der SG Union Sandersdorf und dem VfB Auerbach 1906 fiel die Entscheidung unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. Cedric Graf erzielte in der 45. Minute den goldenen Treffer zum 0:1 für die Gäste. In der zweiten Halbzeit gelang es Sandersdorf nicht mehr, das Abwehrbollwerk der Vogtländer zu durchbrechen. ---

Ein dramatisches Spiel erlebten die Fans beim Aufeinandertreffen des VfB 1921 Krieschow und dem VfB Germania Halberstadt. Die Emotionen kochten bereits früh hoch, als Joel-Pascal Klaschka aufseiten der Gäste in der 17. Minute die Rote Karte sah. Trotz Unterzahl ging Halberstadt zunächst in Führung: Edhem Hujdurovic markierte in der 39. Minute das 0:1. Doch nach dem Seitenwechsel spielten die Hausherren ihre Überzahl aus. Miguel Pereira Rodrigues glich in der 53. Minute zum 1:1 aus. In der Schlussphase brachen bei den Gästen alle Dämme: Paul Pahlow traf in der 72. Minute zum 2:1, gefolgt vom 3:1 durch Andy Hebler in der 73. Minute. Toby Michalski erhöhte in der 79. Minute auf 4:1, bevor erneut Andy Hebler in der 82. Minute den 5:1-Endstand besiegelte. ---

Vor 65 Zuschauern entwickelte sich zwischen dem VfB Empor Glauchau und dem FC Grimma ein fesselndes Torfestival. Es begann durch Luis Werrmann in der 16. Minute mit dem 1:0, woraufhin Alexander Vogel in der 24. Minute den Ausgleich zum 1:1 markierte. Nur wenig später brachte Dario Tomoski in der 28. Minute die Hausherren mit 2:1 wieder in Front, bevor Jan Hübner in der 39. Minute das 2:2 erzielte. Noch unmittelbar vor dem Pausenpfiff traf erneut Luis Werrmann in der 45. Minute zum 3:2. In der zweiten Halbzeit baute Dario Tomoski in der 59. Minute die Führung auf 4:2 aus. Den Gästen gelang durch Valentin Seidl in der 81. Minute lediglich noch der Anschlusstreffer zum 4:3-Endstand. ---

In einem hochemotionalen Verfolgerduell vor 510 Zuschauern behielt der VFC Plauen gegen den VfL Halle 1896 die Oberhand. Den entscheidenden Treffer der Partie erzielte Tyron Profis in der 22. Minute zum 1:0-Endstand. Mit diesem wichtigen Dreier klettert der Regionalliga-Absteiger aus Plauen in der Tabelle an Halberstadt vorbei auf den dritten Rang. ---

Eine deutliche Angelegenheit war die Begegnung zwischen dem FC Einheit Rudolstadt und dem FSV Budissa Bautzen, die jedoch durch späte Hektik geprägt war. Bereits in der 2. Minute brachte Marco Riemer die Gastgeber mit 1:0 in Führung und erhöhte in der 36. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel sorgte Emilio Heß in der 53. Minute mit dem Tor zum 3:0 für die Vorentscheidung. In der Schlussphase kochten die Emotionen über: Zunächst sah der Bautzener Lukas Hanisch in der 71. Minute die Gelb-Rote Karte, nur eine Minute später wurde auch der Rudolstädter Max Zerrenner in der 72. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Den Schlusspunkt unter die einseitige Partie setzte Sven Rupprecht in der 80. Minute mit dem Treffer zum 4:0-Endstand. ---