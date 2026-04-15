Plauen gewinnt klar, Bautzen dreht Spiel, Nullnummer in Stendal

In der NOFV-Oberliga Süd standen die heutigen Nachholspiele im Fokus des Geschehens. Während der Kampf um den Klassenerhalt in der Altmark von taktischer Vorsicht geprägt war, unterstrichen andere Teams mit Leidenschaft und Effizienz ihre Ambitionen in der Tabelle, wobei besonders ein spätes Comeback für emotionale Momente sorgte.
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Eine deutliche Angelegenheit war die Begegnung beim FC Grimma, wo der Regionalliga-Absteiger VFC Plauen seine Klasse ausspielte. Vor 114 Zuschauern brachte Johann Martynets die Gäste bereits in der 5. Minute mit dem Treffer zum 0:1 in Führung. Die Überlegenheit der Plauener spiegelte sich noch vor der Pause wider, als erneut Johann Martynets in der 37. Minute auf 0:2 erhöhte. Den Schlusspunkt unter eine konzentrierte Mannschaftsleistung setzte Tyron Profis in der 59. Minute mit dem Tor zum 0:3-Endstand.
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Vor 333 Zuschauern lieferten sich der 1. FC Lok Stendal und die SG Union Sandersdorf ein Duell, in dem die Defensivreihen das Geschehen bestimmten. Trotz der lautstarken Unterstützung in Stendal blieb die Partie ohne die entscheidenden Höhepunkte vor den Toren, sodass am Ende keine Tore zu verzeichnen waren. Für die Gastgeber bedeutet ist dieser Punktgewinn im Kampf um den Ligaverbleib sehr wichtig.
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An Dramatik kaum zu überbieten war das Aufeinandertreffen zwischen dem FSV Budissa Bautzen und dem Bischofswerdaer FV 08. In einer emotional geführten Partie gingen zunächst die Gäste in Führung, als Leon Noah Scholze in der 55. Minute das Tor zum 0:1 erzielte. Bautzen bewies jedoch eine unbändige Moral und blies in der Schlussphase zur Attacke. Der Ausgleich gelang Jannik Käppler in der 82. Minute mit dem Treffer zum 1:1. Doch die Hausherren wollten mehr: Lukas Hanisch markierte in der 87. Minute den umjubelten Siegtreffer zum 2:1-Endstand.
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