Plauen feiert Befreiungsschlag – Bischofswerda mit Auswärtswucht

Der SC Freital hat seine Spitzenposition eindrucksvoll bestätigt und den FSV Budissa Bautzen mit 4:1 besiegt. Die Hausherren bestimmten von Beginn an das Geschehen und belohnten sich früh: In der 9. Minute brachte Moritz Herold seine Mannschaft in Führung. Nach 28 Minuten erhöhte Finn Heidler auf 2:0. Kurz nach dem Seitenwechsel kam Bautzen noch einmal heran, als Karl-Ludwig Zech in der 49. Minute auf 1:2 verkürzte und kurzzeitig für Spannung sorgte. Doch Freital ließ sich nicht beirren. Bruno Schiemann stellte in der 59. Minute den alten Abstand wieder her, ehe Louis Menz in der 77. Minute mit dem 4:1 für die endgültige Entscheidung sorgte. ---

Trotz großem Einsatz und späten Treffern blieb dem Aufsteiger aus Heiligenstadt der erhoffte Befreiungsschlag erneut verwehrt. Gegen den anderen Aufsteiger 1. FC Lok Stendal unterlag die Mannschaft mit 2:3. Die Gäste legten früh die Basis für den Auswärtssieg: In der 19. Minute traf Niclas Buschke zum 0:1, Ian Scheffler erhöhte nach 41 Minuten auf 0:2. Als Rosario Schulze in der 71. Minute das 0:3 erzielte, schien die Partie entschieden. Doch Heiligenstadt bäumte sich auf – Maciej Wolanski verkürzte in der 75. Minute auf 1:3, ehe Fabian Schnellhardt in der 85. Minute den Anschluss schaffte. Trotz energischem Endspurt blieb es beim 2:3. ---

Der FC Einheit Rudolstadt feierte einen wichtigen Heimsieg und setzte sich mit 2:0 gegen den VfL Halle 1896 durch. Die Gastgeber zeigten von Beginn an hohen Einsatz und gingen in der 23. Minute durch Max Zerrenner verdient in Führung. Nur vier Minuten später legte Justin Smyla zum 2:0 nach. Halle fand kaum Mittel gegen die kompakt stehende Rudolstädter Defensive und beendete das Spiel in Unterzahl, nachdem Francesco Lubsch in der 90. Minute die Rote Karte sah. Rudolstadt klettert damit in der Tabelle weiter nach oben. ---

Im Duell zweier ambitionierter Teams setzte sich der VfB Auerbach mit 2:0 beim VfB Krieschow durch. Auerbach zeigte sich kaltschnäuzig vor dem Tor und nutzte seine Chancen eiskalt: Tim Kaiser traf in der 25. Minute zur Führung, Ben Bauer sorgte in der 86. Minute für die Entscheidung. Krieschow blieb über weite Strecken bemüht, scheiterte jedoch immer wieder an der gut organisierten Defensive der Gäste. Mit dem Sieg schiebt sich Auerbach ins sichere Mittelfeld. ---

Der RSV Eintracht 1949 bleibt das konstanteste Team der Liga und gewann auch in Sandersdorf mit 4:1. Dominik Kruska brachte die Gäste in der 9. Minute früh in Führung. Pascal Sauer gelang in der 26. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich, doch ein Eigentor von Lennart Pascal Jauck in der 62. Minute brachte die Eintracht wieder auf Kurs. Till Plumpe erhöhte in der 68. Minute auf 3:1, ehe Saheed Mustapha in der 81. Minute mit dem vierten Treffer den klaren Sieg perfekt machte. Die Eintracht bleibt damit als einziges Team der Liga ungeschlagen. ---

Bischofswerda drehte nach Rückstand groß auf und feierte einen 5:2-Erfolg in Glauchau. Zunächst sah es nach einem Heimsieg für Empor aus: Florian Hähnel traf in der 10. Minute zur Führung. Doch Matteo Hecker glich per Foulelfmeter in der 17. Minute aus. Kurz vor der Pause stellte Luis Werrmann in der 44. Minute auf 2:1 für Glauchau. Nach dem Seitenwechsel dominierte jedoch der Gast: Leon Noah Scholze sorgte in der 59. Minute für den Ausgleich, Luis Bürger drehte das Spiel in der 72. Minute. Martin Sobe (78.) und erneut Scholze (90.) machten den Auswärtssieg perfekt. ---

Ein beeindruckendes 4:1 fuhr der VFC Plauen gegen den VfB Germania Halberstadt ein – und setzte damit ein klares Zeichen im Kampf um die obere Tabellenhälfte. Matheus de Moura Beal eröffnete in der 14. Minute die Partie mit dem 1:0. Nach dem Platzverweis gegen Isaac Eichie in der 45. Minute spielte Plauen lange in Unterzahl, zeigte sich jedoch unbeeindruckt. Victor Habermann Passionoto erhöhte in der 57. Minute, und nur drei Minuten später legte Johann Martynets (60.) nach. Emilio Stobbe traf in der 78. Minute zum 3:1, bevor Martynets in der Nachspielzeit (90.+4) mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt setzte. ---