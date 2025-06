Platzwart sorgt für Gänsehaut-Moment beim SV BW Waltershofen

In einer Serie stellen wir die Aufsteiger im Fußball vor. In diesem Teil geht es um den SV Blau-Weiß Waltershofen, den Meister der Bezirksliga Freiburg.

Bereits in der Saison 2023/2024 lief der damalige Bezirksliga-Aufsteiger SV Blau-Weiß Waltershofen zur Hochform auf. Unter dem Trainergespann Markus Bilharz und Giuseppe Paletta spielten die Tuniberger lange Zeit um den Aufstieg mit und erreichten schließlich den fünften Tabellenplatz. Zur neuen Saison legte Bilharz die Hauptverantwortung in Palettas Hände. Die Mannschaft knüpfte an ihre vorangegangenen Leistungen an und legte in der Hinrunde den Grundstein für den nächsten Erfolg. Nach der Winterpause hatten die Blau-Weißen etwas mehr Mühe, aber letztlich feierten sie mit zwölf Punkten Vorsprung eine souveräne Meisterschaft. Fast in jedem Spiel dabei war das Waltershofener Urgestein Nico Schopp.

BZ: Welches Motto fasst die Saison am besten zusammen?

Wille bis zum Schluss und nie aufgegeben.