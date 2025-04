Platzverweise zum Schluss: Kammerberg schlägt Bezirksliga-Top-Team Gaimersheim

In einer ausgeglichenen Begegnung kamen die personell angeschlagenen Hausherren nicht unverdient zu den drei Punkten gegen den Relegations-Anwärter. „Wir haben die Gaimersheimer spielen lassen. Allzu viel ist ihnen aber nicht eingefallen“, berichtete der verletzte SpVgg-Kicker Jonas Grundmann.

Ersten Grund zum Jubeln hatten die Kammerberger in der 36. Minute, als Florian Machl nach einer Muster-Flanke zum 1:0 einnickte. Es sollte der einzige Treffer bis zum Seitenwechsel bleiben. Kurz nach der Pause meldeten sich aber auch die Gäste zu Wort: Ausgangspunkt war eine leicht chaotische Situation im Strafraum der SpVgg, in der Denis Janjic am schnellsten schaltete und den Ausgleich für den TSV besorgte (50.).