Platzverweise und pure Ekstase: Brand II stürmt in die Kreisliga A!

Nach dem Abpfiff stieg die große Aufstiegsparty beim DJK Brand – Foto: Elmar Cüpper

Was für ein Aufstiegs-Entscheidungsspiel auf der Anlage von Grenzwacht Pannesheide! Die Zweitvertretung der DJK Rasensport Brand bezwingt den SV Ritzerfeld in einem mitreißenden Match mit 3:1 und feiert den Sprung ins Aachener Oberhaus. Während bei den Brander Jungs nach einer turbulenten Achterbahnfahrt alle Dämme brachen, überwog beim geschlagenen Vizemeister der B1 trotz des geplatzten Traums der Stolz auf eine außergewöhnliche Saison.

Doch anstatt einzubrechen, entwickelte die DJK in Unterzahl eine regelrechte Trotzreaktion. Obwohl Koch die Ritzerfelder in der 17. Minute zunächst mit 1:0 in Führung brachte, schlugen die Brander durch Küppers nur zwei Zeigerumdrehungen später eiskalt zum 1:1 zurück. Als in der 36. Minute auch Ritzerfelds Schlussmann mit Rot vom Feld flog, war die Gleichzahl wiederhergestellt. Karlowitsch drehte die Partie noch vor dem Pausenpfiff auf 2:1.

Für die Brander Reserve begann das „Spiel des Jahres“ mit einem Schock. Keine 60 Sekunden waren gespielt, als Luca Basner nach einem Duell mit Ritzerfelds Justin Koch die Rote Karte sah. Eine extrem harte Entscheidung, wie Brands Coach Alexander Bohl nach dem Abpfiff betonte: „Ich dachte, wir wären super vorbereitet, aber dann kam der Schockmoment nach 51 Sekunden. Eine Rote Karte, wo man Argumente für finden kann, aber egal welches Fanlager, jeder war am Ende der Meinung, da darf man niemals Rot geben in einem Endspiel. Doppelt ärgerlich war, dass wir uns unter anderem genau auf diese Spielweise vorbereitet haben. Aber ich kann Luca hier keinen Vorwurf machen.“

„Die Mannschaft hat die Rote Karte so gut weggesteckt und durch die Polyvalenz und Spielintelligenz unserer Spieler konnten wir ohne Wechsel weiterspielen. Ich denke, das war im Nachhinein sehr wichtig, da so eine Kämpfermentalität entfacht wurde und die Spieler auf dem Platz das Vertrauen von uns gespürt haben. Danach war es eigentlich ein Spiel auf ein Tor und wir können in Unterzahl 3:0 führen, bevor Ritzerfeld einmal glücklich durchbricht und in Führung geht. Unsere schnelle Antwort durch Küppi und die Rote Karte vom Torwart von Ritzerfeld bringen uns dann auf die Siegerstraße. In der Halbzeit war dann eine Stille, die hat uns im Trainerteam Gänsehaut bereitet. Wir haben erstmal fünf Minuten geschwiegen. Da lag eine Konzentration und Überzeugung in der Luft, das war phänomenal“, gewährt Bohl einen Einblick in die Halbzeitpause.

"Sind wir so unfassbar stolz"

In Durchgang zwei machten die Brander früh den Deckel drauf: Erneut war es Küppers, der bereits in der 67. Minute zum 3:1-Endstand einnetzte. Danach ließen die Brander Ball und Gegner laufen, ehe die große Aufstiegsparty startete: „Die zweite Halbzeit läuft dann perfekt für uns und wir machen früh das 3:1. Danach kam dann von Ritzerfeld nicht mehr viel und unser Ziel war es dann eigentlich nur noch, Kontakte zu sammeln und den Gegner laufen zu lassen. Das hat gut funktioniert. Im Trainerteam sind wir so unfassbar stolz auf diese Leistung – beste Saisonleistung zum wichtigsten Zeitpunkt unter den schwersten Bedingungen. Diese Leistung wurde dann nach einer Trekkerfahrt noch ausgiebig am Platz gefeiert. Riesendankeschön geht hier an unseren Topbetreuer und gute Seele Wusell, der die Kühlschränke gefüllt hat, so dass jeder immer ein Bier in der Hand hatte."

Bohl dankte daraufhin allen Unterstützer und hatte auch nochmal tröstende Worte für den Gegner übrig: „Wir als Mannschaft danken allen unseren Fans, die uns gestern und die ganze Saison unterstützt haben. Ich möchte an der Stelle Ritzerfeld für dieses Spiel danken und für die nächste Saison viel Erfolg wünschen. Ich denke, nächste Saison werden sie wieder Topfavorit auf den Aufstieg sein.“

Ritzerfeld: Aufrechte Verlierer und großer Stolz trotz bitterer Niederlage

Beim SV Ritzerfeld saß die Enttäuschung nach dem Abpfiff tief. Die Mannschaft fand in dem hitzigen Duell nicht zu ihren gewohnten Stärken und musste zudem den bitteren Platzverweis ihres Keepers sowie die unglücklichen Rahmenbedingungen rund um die Personalsorgen verdauen. Dennoch präsentierte sich Trainer Clemens Schnieders als extrem fairer Gratulant: „Von Beginn an sind wir nicht in unser Spiel gekommen und konnten über die gesamte Partie nicht das zeigen, was uns die ganze Saison ausgezeichnet hat. Am Ende müssen wir anerkennen, dass Rasensport Brand II an diesem Tag verdient gewonnen hat. Natürlich hätten wir uns ein anderes Ende gewünscht. Dennoch müssen wir auch sagen, dass die Rahmenbedingungen rund um die Relegation nicht gerade förderlich waren. Trotzdem überwiegt bei uns der Stolz. Was diese Mannschaft in den vergangenen Monaten geleistet hat, ist außergewöhnlich. Nach Platz zehn in der vergangenen Saison hätte wohl niemand mit einer solchen Entwicklung gerechnet. Hinter uns liegt eine extrem lange und intensive Saison, in der wir Woche für Woche an unsere Grenzen gegangen sind. Am Ende hat vielleicht einfach das letzte Quäntchen Kraft gefehlt.“

Der Fokus liegt in Ritzerfeld nun ganz klar auf dem großen Ganzen und dem Dank an das gesamte Umfeld, das diesen beachtlichen Weg der letzten Jahre überhaupt erst möglich gemacht hat: „Die Teilnahme an der Relegation ist das Ergebnis harter Arbeit und des großartigen Zusammenspiels aller Beteiligten im Verein – Mannschaft, Trainer, Betreuer, Physio und den vielen Helfern im Hintergrund. Ein herzliches Dankeschön geht außerdem an Grenzwacht Pannesheide für die hervorragende Organisation und die tolle Gastfreundschaft. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung. Ebenso gratulieren wir Rasensport Brand II herzlich zum Aufstieg in die Kreisliga A und wünschen für die kommende Saison alles Gute.“