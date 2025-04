In einer Jubeltraube feierten die Hausherren die Führung. – Foto: Markus Becker

Platzverweise, spätes Tor: Gochs Meisterstück wird zur Zitterpartie Bezirksliga, Gruppe 4: Kampfspiel, Dramatik und ein viel umjubelter Treffer in der Nachspielzeit. Nach dem denkbar dramatischen Topspiel gegen den FC Neukirchen-Vluyn durfte sich Viktoria Goch als Meister krönen. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Vikt. Goch FC Neuk.-Vlu

Am Ende wirkte es, als hätte sich Viktoria Goch das Skript zur Meisterschaft selbst geschrieben: Trotz zwischenzeitlicher Unterzahl und dem Führungstreffer vom FC Neukirchen-Vluyn, kämpften sich die Hausherren vor knapp 800 Zuschauern im heimischen Houbert-Houben-Stadion wieder zurück und ließen sich bis in die Nachspielzeit für den goldenen Treffer zur Meisterschaft Zeit. Nach Maximilian Fuchs' Treffer aus dem Gewusel brachen schließlich alle Dämme.

Doch der Reihe nach: Denn zunächst taten sich beide Seiten besonders schwer in die gegnerischen Gefahrenzonen vorzudringen, so vermieden die Teams zunächst in wesentliches Risiko zu gehe. "Jeder wollte erstmal sicher stehen", sagte Gochs Cheftrainer Daniel Beine im Nachgang zu der Anfangsphase. Offensivansätze versprühten die Gocher in Ansätzen über schnelle Pässe in die Spitze, konnten sich dabei aber anfangs noch nicht in Abschlussposition zu bringen. Bis in der 21. Minute das Publikum schon den Jubelschrei auf den Lippen hatte: Nach einem feinen Steckpass auf Luca Palla musste dieser im Strafraum nur noch Keeper Hendrik Bornschein überwinden, aber scheiterte an einem starken Reflex des Schlussmanns (21.)

Die Gäste fanden bis dahin noch nicht vollends in die Partie , gaben oftmals leichtfertig die Kugel in der Vorwärtsbewegung her, doch ließen wiederum - abgesehen von Pallas Großchance - nicht viel zu tun. Tom Straub versuchte es mal für Neukirchen aus der Distanz, zielte jedoch deutlich über das Tor (31.). Auf der anderen Seite kam Goch nach einem sauber ausgeführten Konter zum Abschluss nahe der Strafraumkante, wobei Levon Kürkyican seinen Abschluss zu zentral ansetzte, um Bornschein vor Probleme zu stellen (36.). Die erste Hälfte neigte sich ihrem Ende zu, hatte aber noch einen großen Aufreger parat. Giuseppe Mirason Geukes versuchte den eigenen Ballverlust wieder wettzumachen, rauschte dabei aber nur von hinten in den Gegenspieler. Die klare Konsequenz: Platzverweis (42.). Neukirchens Überzahl währt nur kurz Nach dem Seitenwechsel spielte sich Neukirchen-Vluyn naturgemäß auch leichte Feldvorteile heraus, durfte die Überzahl aber nicht lange genießen. Nach einem Zweikampf im Mittelfeld kam der eigentlich unbeteiligte Ajdin Mehinovic dazu und schubste einen Gegenspieler ballfern zu Boden. Auch hier entschied Schiedsrichter David Rus auf den roten Karton (56.). Es ging also mit zehn gegen zehn auf dem großen Rasenplatz in die letzte halbe Stunde. Die großen Räume machten sich dann auch bemerkbar. Nach einem Ballgewinn von Palla hatte dieser viel Wiese vor sich, doch verpasste im rechten Moment das Zuspiel auf Marvin Hitzek, es ging in die andere Richtung. Neukirchen-Vluyn spielte sich schnell in Richtung Strafraum der Hausherren vor, dort ließ Arjeton Krasniqi gleich zwei Gegenspieler auf dem Bierdeckel stehen und feuerte das Leder aus über 20 Metern ins Eck (67.). Goch war daraufhin bemüht um eine Antwort, schließlich bräuchte es "nur" ein Remis für die Meisterfeier vor heimischer Kulisse. Die Neukirchener verteidigten die Führung wiederum ordentlich, es ging in die Schlussphase. Dort scheiterte Marius Alt zunächst erneut an einem Reflex von Bornschein (84.), ehe sich die Offensivbemühungen der Viktoria weiter bemühten. Die Nachspielzeit war inzwischen schon angebrochen, Goch schmiss alles nach vorne und erhielt noch einen Eckstoß. Im Gewusel wurde dieser zunächst zum Absender zurückgeschickt, die darauffolgende Flanke auf den ersten Pfosten konnte Bornschein nur nach vorne abwehren, wo Maximilian Fuchs goldrichtig für den Abstauber zum 1:1 stand (90.). Das Houbert-Houben-Stadion bebte und die euphorisierten Gocher ließen sich das Ergebnis nicht mehr nehmen. "Wir haben immer dran geglaubt, wir wollten die eine Chance haben, die wir dann setzen und die haben wir gemacht", strahlte Meistercoach Beine. "Wir haben vorhin auf der Hinfahrt noch gescherzt, dass wir in der letzten Sekunde die Meisterschaft holen. Ist ja so auch am schönsten."

Unbändiger Jubel nach Abpfiff. – Foto: Markus Becker

Für ihn selbst heißt es nach Saisonende Abschied nehmen, er übernimmt Oberligist SV Biemenhorst: "Ich freue mich riesig gerade, Trauer habe ich nicht, weil ich extrem Adrenalin im Körper habe", sagte Beine. Also kein weinendes Auge? "Ja schon, aber gerade in der Situation nicht, jetzt freuen wir uns erstmal." Die freudige Feierlaune darf auch etwas länger andauern. Als hätte es das Schicksal gewollt, haben die Gocher am kommenden Wochenende spielfrei, ehe es mit der Partie gegen die DJK Twisteden (11. Mai) in den Schlussspurt geht. Neukirchen-Vluyn verpasste wiederum den Befreiungsschlag nach eigener Sieglosserie. Die Konkurrenz um den Kevelaerer SV kann nun noch näher an den zweiten Platz heranrücken.

Auch eine Meisterschale ließen die Gocher anfertigen. – Foto: Markus Becker