– Foto: Andy Seiffert

Platzverweise, Rudelbildung, "Jagdszenen" – A-Liga-Spiel abgebrochen Ein unschönes Ende nahm eine Begegnung aus der Kreisliga A1 Unna-Hamm. Verlinkte Inhalte KL A1 Unna-Hamm TSC Hamm VfL Kamen II

Auf dem Papier ist der TSC Hamm aus der Kreisliga A1 Unna-Hamm immer noch ungeschlagen. Die erste Niederlage der laufenden Saison könnte aber noch in dieser Woche noch am "Grünen Tisch" erfolgen. Die Partie vom 14. Spieltag (9. November) beim VfL Kamen II wurde nämlich in der Nachspielzeit beim Stand von 2:1 für die Kamener Reserve abgebrochen und wird ein sportgerichtliches Nachspiel haben.

So., 09.11.2025, 13:00 Uhr VfL Kamen VfL Kamen II Türkischer SC Hamm TSC Hamm Abgebrochen Was war passiert? In der 92. Minute schickte der junge Schiedsrichter Alexander Steinmeier vom Kamener SC, der an diesem Sonntag auch unter Beobachtung stand, Kamens Efe Baysan und Hamms Ismail Uysail mit Rot vom Platz. Beide hatten sich nach einem Foul ein Wortgefecht geleistet, am Ende kochten sämtliche Emotionen – auf und neben dem Platz – über. Ein aufgebrachter Zuschauer soll, wie der "Hellweger Anzeiger" noch am selben Abend berichtete, das Feld gestürmt und eine Rudelbildung zwischen Spielern, Ordnern und Fans ausgelöst haben. Schließlich bracht Referee Steinmeier die Partie ab. Danach soll es laut Augenzeugen (u.a. VfL-Trainer Andre Rödiger) sogar zu "Jagdszenen" gegen einen Kamener Spieler gekommen und auch vor den Kabinen soll weiter "heiß diskutiert" worden sein.

TSC Hamms Trainer Erdal Akyüz schilderte die Umstände wie folgt: "Ja, es war ein hitziges Spiel. Doch dann beleidigte der Ordner des VfL Kamen – gleichzeitig Vater eines VfL-Spielers – obszön die Zuschauer. Völlig unnötig die Aktion, denn plötzlich standen da 30 Leute wild gestikulierend auf dem Feld. Die waren alle nur aufgebracht – vom VfL und vom TSC." Im "Westfälischen Anzeiger" ergänzte er, dass der Steinmeier mit der Entwicklung des Spiels überfordert gewesen sei. Gleichzeitig nahm er ihm aber auch Last von den Schultern: "Wie kann man auch einen so jungen Schiedsrichter für so ein Spiel ansetzen?" "Seit 30 Jahren noch nicht erlebt"