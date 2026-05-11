Platzverweis zieht Berkheim den Zahn

Zu einem am Ende auch in dieser Höhe verdienten Heimsieg kam die SGM im Lokalderby gegen den BSC Berkheim.

Dabei hatten die abstiegsbedrohten Gäste nach elf Minuten die erste Riesenchance, als sie aus halblinker Position frei vor dem Tor dieses nur ganz knapp verfehlten. Stattdessen ging die feldüberlegene SGM nach 24 Minuten in Führung: Jens Fackler brach bis zur Grundlinie durch, passte quer auf Niklas Villinger, der wenig Mühe hatte, das Leder zum 1:0 zu versenken. Acht Minuten später bot sich dem Gast erneut eine Riesenmöglichkeit, diesmal scheiterte ein Angreifer frei vor dem SGM-Tor am stark reagierenden Basti Schütte. Kurz vor dem Seitenwechsel die wohl spielentscheidende Szene: Nach einem rüden Foulspiel an Daniel Biechele schickte der Unparteiische den Übeltäter mit glatt Rot vom Feld. Von diesem Tiefschlag erholte sich der BSC Berkheim nicht mehr. Im zweiten Durchgang war die Heimelf dann klar überlegen und kam ihrerseits nun zu hochkarätigen Einschussmöglichkeiten. Doch weder die Versuche von Julius Boscher, Tobi Gümbel, Niklas Villinger und Jan Osterried konnte in Zählbares umgemünzt werden. So dauerte es bis zur 68. Minute, ehe Niklas Villinger nach einem Steckpass von Florian Villinger auf 2:0 erhöhte. Nachdem Christian Villinger wenig später die Chance zum 3:0 verpasste, kamen die Gäste in der 76. Minute etwas überraschend per Kopf zum 2:1 Anschlusstreffer. Dieser Treffer gab ihnen nochmals Auftrieb und nun versuchten sie trotz Unterzahl noch einmal alles. Doch außer ein paar Eckbällen wollte ihnen nichts Nennenswertes mehr gelingen. In der 89. Minute gelang Florian Villinger nach Vorlage des eingewechselten Marco Fakler mit dem 3:1 dann die Entscheidung. Und in der Nachspielzeit sorgte Jan Osterried mit dem 4:1, wieder auf Zuspiel von Marco Fakler, für den 4:1 Endstand.