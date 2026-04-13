Jonas Einloft traf zum 1:0. – Foto: TSV Gräfelfing

Die mit lediglich drei Ersatzspielern angetretenen Gäste gingen früh durch einen Fernschuss von Jonas Einloft in Führung. Nach einem von mehreren gefährlichen Steilpässen von Marvin Brehm hätten die Wölfe auch auf 2:0 erhöhen können. Stattdessen kassierten sie per Distanzschuss den Ausgleichstreffer durch Jeffrey Ebert. Nach gut einer halben Stunde aber eroberte Nikola Matovic im Pressing den Ball, legte quer auf Johannes Münch, und der traf zur laut Gries keineswegs unverdienten 2:1-Führung.

München – Die Serie des TSV Gräfelfing ist gerissen. Nach zuvor fünf Spielen ohne Niederlage verließ das Team von Trainer Andreas Gries am Samstag bei Kreisliga-Spitzenteam TSV 1860 München III erstmals seit der Winterpause den Platz als Verlierer. Danach hatte es bei der 2:4-Pleite allerdings lange nicht ausgesehen. „Es war ein super Auswärtsspiel von uns. Wir haben mit einem dünnen Kader gegen einen sehr formstarken und breit aufgestellten Gegner eine unserer besten Saisonleistungen gezeigt“, resümierte Gries.

TSV Gräfelfing lieferte ein gutes Auswärtsspiel – in der Schlussphase kippte die Partie vollkommend

Im zweiten Durchgang hielten die Gäste weiterhin gut dagegen, in der 79. Minute aber zeigte sich die Klasse der „sehr stabilen Truppe“ (Gries) des TSV 1860 III, und nach einer schönen Kombination fiel der Ausgleichstreffer durch Felix Rothe. Mit diesem Ergebnis hätten die Würmtaler gut leben können, doch in der Schlussphase kippte die Partie noch komplett. Die Schlüsselszene ereignete sich in der 88. Minute: Torschütze Münch ließ sich in unmittelbarer Nähe des Schiedsrichters zu einer Beleidigung seines Gegenspielers hinreißen und flog vom Platz. „Er wurde immer wieder leicht provoziert und hat eine in die Hacken bekommen. Leider ist es dann im Affekt passiert“, kommentierte der TSV-Trainer.

In Unterzahl hielten die Wölfe zwar weiterhin ordentlich dagegen, doch der Druck wurde immer größer und tief in der Nachspielzeit traf der eingewechselte Peter Lettenbauer nach einem Eckball zum 3:2. Kurz darauf legte Mario Krischel noch einen weiteren Treffer nach. „Ohne die Rote Karte geht das Spiel anders aus“, war Gries überzeugt. Man habe jedoch gegen einen starken Gegner verloren, den er als Favoriten auf Relegationsrang zwei sieht.