Platzverweis-Wahnsinn in Dampfach – Großbardorf fegt Mönchröden weg Vier Platzverweise schwächen Dampfach gegen Karlburg +++ Bardorfer Schützenfest im Coburger Land +++ Bamberg behauptet die Spitze von Marco Baumgartner · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Vier Platzverweise musste die DJK Dampfach im Duell mit dem TSV Karlburg hinnehmen. – Foto: Ryan Evans

Der 27. Spieltag der Landesliga Nordwest bot alles, was den Amateurfußball ausmacht: Von einer beispiellosen Kartenflut bis hin zu torreichen Offensiv-Spektakeln war alles geboten. Während der TSV Großbardorf in Mönchröden ein wahres Schützenfest feierte, spielten sich in Dampfach beim Duell gegen Karlburg filmreife Szenen mit gleich vier Platzverweisen ab. An der Tabellenspitze hielten sich die Favoriten aus Bamberg und Abtswind schadlos, während im Keller Bad Kissingen und Lichtenfels wegweisende Big Points im Abstiegskampf feierten.

An der Tabellenspitze bleibt alles beim Alten: Die DJK Don Bosco Bamberg (60 Punkte) behält nach dem 3:1 gegen die FT Schweinfurt die Nase vorn. Simon Allgaier stellte mit seinem frühen 1:0 die Weichen, ehe Julian Brückner noch vor der Pause erhöhte. Zwar kam die Freie Turnerschaft durch Andreas Kundmüller kurz nach dem Seitenwechsel noch einmal heran, doch Sebastian Zweyer sorgte nur zwei Zeigerumdrehungen später für den Endstand. Schweinfurt bleibt durch die Niederlage auf Rang sechs hängen.

Der TSV Großbardorf (59 Punkte) untermauerte seine Ambitionen mit einem beeindruckenden 6:1-Auswärtssieg beim TSV Mönchröden. Trotz eines frühen Schocks durch den Führungstreffer von Sinan Gümeci für die „Mönche“ drehten die Grabfelder das Spiel noch vor der Pause komplett. Jonas Hau glänzte dabei mit einem Doppelpack innerhalb von vier Minuten. Während Großbardorf Bamberg im Nacken sitzt, rutscht Mönchröden durch die herbe Pleite auf den Relegationsplatz 15 ab.

Ein dramatisches Spiel erlebten die Zuschauer in Dampfach, das von einer beispiellosen Flut an Platzverweisen gegen die Gastgeber überschattet wurde. Gleich vier Dampfacher mussten vorzeitig zum Duschen: In der 39. Minute sahen Max Witchen und Niklas Reuß zeitgleich Gelb-Rot, kurz darauf folgte Betreuer Ralf Riedlmeier (42.) ebenfalls mit der Ampelkarte. In doppelter Unterzahl hielt Dampfach heroisch ein 1:1, ehe Jan Bauer mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit den Sieg für Karlburg (Platz 4) sicherte. In der 95. Minute sah zu allem Überfluss auch noch Felix Müller die Rote Karte. Dampfach verharrt nach diesem Platzverweis-Wahnsinn auf Rang 16.

Der TSV Abtswind (53 Punkte) hielt den Anschluss an das Spitzenduo durch einen 3:1-Sieg bei der TuS 1893 Aschaffenburg-Leider. Die Hausherren gingen zwar durch Jens Philipp früh in Front, doch Adrian Dußler glich fast postwendend aus. In der zweiten Halbzeit bewies der Favorit die größere Reife und sicherte sich durch Tore von Piet Scheurer und Levin Körger die drei Punkte am Main. Leider verbleibt trotz der Niederlage auf einem gesicherten siebten Tabellenplatz.

Im hochemotionalen Landkreis-Derby behielt der FC 06 Bad Kissingen beim 1. FC Fuchsstadt mit 1:0 die Oberhand. Vor der stattlichen Kulisse von 426 Zuschauern erzielte Max Albert in der 40. Minute das goldene Tor für die Kurstädter. Dieser „Dreier“ ist für den Aufsteiger Gold wert und lässt sie auf Platz 11 klettern, während Fuchsstadt als Vorletzter mit nun schon acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer tief in der Krise steckt.

Der TSV Eisingen (Platz 9) entführte beim 3:1 drei Punkte von der DJK Hain. In einer turbulenten Schlussphase brachte ein Eigentor von Daniel Meßner die Gäste auf die Siegerstraße, ehe Lukas Götz mit seinem zweiten Treffer des Tages in der Nachspielzeit alles klar machte. Auch Hain schwächte sich personell massiv: David Oehme sah in der 73. Minute Gelb-Rot, ehe Carsten Albrecht in der 93. Minute glatt Rot sah. Hain (Platz 14) rutscht damit immer tiefer in die gefährliche Zone.

Der SV Alemannia Haibach festigte seinen fünften Tabellenplatz durch einen knappen 1:0-Auswärtssieg bei der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach. Den entscheidenden Treffer markierte Sadate Moussa unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Die Hausherren bemühten sich in der zweiten Hälfte vergeblich um den Ausgleich und bleiben auf dem zehnten Rang im Mittelfeld der Tabelle stecken.

Im Kellerduell feierte der 1. FC Lichtenfels einen überlebenswichtigen 2:0-Sieg beim Schlusslicht ASV Rimpar. Christoph Mohr und Leon Holzheid sorgten mit ihren Treffern dafür, dass die Lichtenfelser auf Rang 13 klettern und die direkten Abstiegsplätze verlassen. Für Rimpar hingegen wird die Lage bei nur 15 Punkten auf dem Konto und zwölf Zählern Rückstand auf die Relegation immer aussichtsloser.