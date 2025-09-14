Platzverweis sorgt für Spielentscheidung

In einer spannenden Anfangsphase, in der sich beide Teams zunächst abtasteten, gab es nur wenige klare Torchancen. Dann brachte der A-Jugendliche Niklas Mike Rossel die Hausherren nach einem gut ausgespielten Angriff mit 1:0 in Führung. Leon-Carl Seegers bescherte wenige Sekunden später den Ausgleich. Kurz vor der Pause gingen die Gäste erneut durch Leon-Carl Seegers, der einen mustergültigen Angriff zum 2:1 abschloss in Führung – so ging es auch in die Kabinen.

Im Grendlandstadion kam es zum Aufeinandertreffen aus der oberen Tabellenregion. Die Hausherren vom GSV Suderwick empfingen die Gäste aus Rees-Bocholt vom TuS Haffen-Mehr.

Nach dem Seitenwechsel kam die Mannschaft von Trainer Björn Beltermann wie die Feuerwehr aus der Kabine. Wieder war es Nachwuchstalent Niklas Mike Rossel, der zunächst per Strafstoß zum 2:2 ausglich. Nur eine Minute später sorgten die Gäste erneut für Jubel: Rossel traf zum 3:2 und machte damit seinen Hattrick perfekt.

Doch die Partie blieb turbulent. Nach einem Foul von Torhüter Jonas Wenzel an Jannik Zelle gab es erneut Elfmeter – diesmal für die Gäste, der durch Leon-Carl Seegers auf 3:3 stellten und somit ebenfalls seinen Hattrick perfekt hatte.

Die Entscheidung des Spiels

Der Knackpunkt des Spiels folgte kurz darauf: Mohamed Conde sah nach einem Einsteigen die Gelb-Rote Karte. Der fällige Strafstoß wurde abermals von Niklas Mike Rossel verwandelt – sein viertes Tor des Tages!

In der Schlussphase nutzte der GSV die Überzahl konsequent aus: Robin Hollands und Luca Rappers trafen noch zweimal und stellten den 6:3-Endstand her.

Björn Beltermann und Dennis Lindemann, lobten nach dem Spiel die Leitung des Schiedsrichters. Spielleiter war der unparteiische Marcell Weienberg aus Wesel. Seine souveräne Spielleitung mit guten Entscheidungen sorgte für einen ruhigen Spielverlauf.

Mit dem Sieg klettert der GSV Suderwick auf Rang vier und hat nun zwölf Punkte auf dem Konto. TuS Haffen-Mehr verbleibt im Tabellenmittelfeld, hat aber weiterhin Anschluss nach oben.

Am kommenden Sonntag reist der GSV zur Zweitvertretung des PSV Wesel, die nach fünf Spieltagen punktlos das Tabellenende ziert. TuS Haffen-Mehr empfängt zu Hause den SV Brünen – ein Gegner, gegen den man im Pokal knapp mit 3:4 ausgeschieden war. Entsprechend groß dürfte der Wille zur Revanche sein.