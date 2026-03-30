Platzverweis in Moosburg: Der SC Oberhummel rückt an die Spitze heran

Schlussmann Denis Roth vom TSV Moosburg – Foto: Lehmann

Der SV Oberhaindlfing verteidigt die Tabellenführung mit einem Kampfsieg. Oberhummel profitiert von einer Roten Karte beim TSV Moosburg.

An der Spitze der A-Klasse 6 bleibt es spannend. Während der SV Oberhaindlfing durch einen Kampfsieg über Kirchdorf II die Tabellenführung verteidigt hat und der SC Oberhummel nach einem Dreier in der Moosburger Neustadt den ersten Verfolger gibt, bietet das Klassement auch dahinter ein recht enges Bild.

FC Moosburg II – SpVgg Zolling 2:7 (1:5). Gegen ersatzgeschwächte Moosburger hatten die Gäste leichtes Spiel. SpVgg-Trainer Thomas Brandmaier freute sich, dass seine Männer viele Angriffe konsequent zu Ende spielten und verdientermaßen bald mit 5:0 in Front lagen. Seiner Auskunft nach hätten sogar noch einige Tore mehr fallen können, der Keeper der FCM-Reserve habe aber einige gute Paraden gezeigt. Tore: 0:1/0:2/0:5 Maximilian Schmid (7./10./41.), 0:3 Yannis Pflug (32.), 0:4/1:6 Andreas Kreitmeier (38., FE/64.), 1:5/2:6 Tobias Hartl (43., FE/80.), 2:7 Simon Pflug (90.).

SG Eichenfeld Freising – VfR Haag 4:1 (2:1). Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die laut SGE-Trainer Ludger Reuter immensen Dampf machten. „Als wir die Sache vermeintlich in den Griff bekamen, fiel dann der Gegentreffer.“ Reuter zeigte sich zufrieden mit der Reaktion. Nach der 2:1-Pausenführung habe man im zweiten Abschnitt alles im Griff gehabt. Tore: 0:1 Jonas Kalinowski (38.), 1:1/3:1 Daniel Feucht (41./78.) 2:1/4:1 Benedikt Feye (43./90.).

SG Tegernbach/Rudelzhausen – SVA Palzing II 1:4 (1:2). In der ersten Hälfte sah SG-Trainer Michael Fuchs noch eine ausgeglichene Geschichte, wobei die Gäste zwei von drei Abwehrfehlern genutzt hätten. „Im zweiten Abschnitt war Palzing dann einfach die bessere Mannschaft“, so der Coach. Er wolle seinen Spielern keinen Vorwurf machen, „aber die Niederlage ist verdient“. Tore: 0:1 Leon Marvin Steinkühler (7.), 1:1 Max Kühner (23.), 1:2/1:3 Robin Dölz (41./73.), 1:4 Jakob Rott (80.).

TSV Au – BC Attaching II 1:1 (1:1). Als „Not gegen Elend“ beschrieb TSV-Coach Peter Hösl das Geschehen auf dem Platz. Nach dem geschenkten Dreier der Vorwoche – das 0:3 gegen die Kirchdorfer Zweite wurde wegen des unerlaubten Einsatzes eines Spielers aus deren Erster Mannschaft in einen Sieg umgewandelt – gab es gegen den BCA II kaum Spielfluss. Letztlich sei das Unentschieden auch aufgrund weniger Tormöglichkeiten beider Teams verdient, so Hösl. Tore: 1:0 Maximilian Biebl (29.), 1:1 Luca Mauro (34.).

SV Oberhaindling – SC Kirchdorf II 3:0 (1:0). Im Vergleich zur Vorwoche sei seine Mannschaft kämpferisch um 100 Prozent verbessert angetreten, lobte SVOA-Trainer Norbert Vogler. Das sei gegen aufopferungsvoll agierende Gäste auch notwendig gewesen: „Die Kirchdorfer haben uns nichts geschenkt, waren aber glücklicherweise im Angriff zu harmlos.“ Der Sieg gehe somit auch in dieser Höhe in Ordnung. Tore: 1:0 Markus Diemaier (38.), 2:0 Matthias Kaindl (49.), 3:0 Jonas Betzenbichler (82.).

TSV Moosburg – SC Oberhummel 2:3 (1:1). Mindestens einen Punkt hätten seine Mannen verdient gehabt, betonte TSV-Coach Andreas Lienhard nach der knappen Niederlage. Im Anschluss an die Rote Karte für Torhüter Denis Roth (45.+2) musste Feldspieler Alan Jaworski in den Kasten. Ohne diesem einen Vorwurf machen zu wollen, meinte Lienhard: „Ein echter Torhüter hätte zwei der Gegentore verhindern können.“ Positiv bewertete er die Moral: „Meine Männer haben bis zum Schluss alles gegeben.“ Tore: 1:0 Kirubiel Gebregergisch (42.), 1:1 Thomas Hekele (45.+2), 2:1 Mert Can (65.), 2:2 Vitus Paulus (76.), 2:3 Anton Hirschfeld (78.).