Platzverweis für Hingerl: TSV Buchbach verliert in Ansbach

Der TSV Buchbach geht gegen die SpVgg Ansbach leer aus. Der Kultklub verpasst damit den Sprung in die Spitzengruppe. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Englische Woche in der Regionalliga: Buchbach reist nach Ansbach und will weiter überraschen. Letzten Freitag überzeugte der TSV gegen die SpVgg Unterhaching – und hatte sogar ein deutliches Chancenplus. „Ich glaube, wenn wir hier als Sieger vom Platz gehen, wäre das hochverdient gewesen“, sagte Trainer Aleksandro Petrovic nach dem Spiel.

Buchbach trifft mit breiter Brust nach Haching-Remis auf die SpVgg Ansbach

Die Rot-Weißen gingen bereits in den ersten zehn Minuten in Führung und bewiesen, weshalb sie seit dem 9. August letzten Jahres auf eigenem Platz ungeschlagen sind. Letztendlich trafen die Gäste kurz vor der Halbzeit zum 1:1. Am Ende trennten sich beide Teams Unentschieden.

Für Buchbach Spieler Sammy Ammari steht derweil ein besonderes Spiel an. Kommt Ammari heute zum Einsatz, wäre das sein 340. Regionalligaspiel. Damit stiege der Kapitän zum Rekordspieler der Liga auf. Bei 340 Regionalliga-Spielen steht aktuell sein Trainer Petrovic. Im Vordergrund dürfte heute aber zunächst das Sportliche stehen – und es sind Rechnungen offen.

Regionalliga Bayern im Live-Ticker: SpVgg Ansbach gegen den TSV Buchbach

Die SpVgg entwickelte sich zuletzt für den Kultklub zu einem Angstgegner: Gegen die Gastgeber aus Ansbach siegten die Buchbacher zuletzt im Mai 2023. Vergangene Saison trennte man sich zweimal Remis. Anstoß ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.