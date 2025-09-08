Platzverweis für Ex-Nationalspieler – Altenerding belohnt sich nicht

Die SpVgg Altenerding verliert zuhause zwei Punkte. Die Elf von Pedro Flores kommt gegen Gerolfing nicht über ein 1:1 hinaus.

Altenerding – Als der Referee das Spiel beendete, gab es trotz eines 1:1-Remis unterschiedliche Reaktionen. Die Altenerdinger trauerten zwei Punkten nach, während Gerolfing zufrieden in die Kabine ging.

Das Match begann für die SpVgg unglücklich, denn Christoph Luberstetter fälschte einen Schuss von David Simm unhaltbar für Lukas Loher ab. (3.) Die Reaktion bei der Locke-Elf war gut, denn man schüttelte sich kurz und nahm anschließend das Zepter in die Hand. Zunächst jedoch eine Schrecksekunde, denn der durchgebrochene Lukas Achhammer kam im Strafraum zu Fall – der Referee zeigte auf den Punkt, doch sein Assistent hatte vorher schon eine Abseitsstellung signalisiert.

Dann wurden die Gastgeber auch in der Offensive durchschlagskräftiger, doch Schüsse von Leonardo Tunjic und Mario Dipalo brachten nichts ein (12./30.). Vier Minuten später forderten die Hausherren nach einer Attacke an Wiam Trakuri vergeblich einen Strafstoß.

Nach Wiederbeginn blieb Altenerding am Drücker, sodass der Ausgleich, den Pedro Flores nach Ablage von Dipalo mit einem satten 23 Meter-Flachschuss erzielte, dem Spielverlauf in jedem Fall gerecht wurde (56.). Aber zwei Minuten später war es dem Altenerdinger Schlussmann zu verdanken, dass man nicht wieder in Rückstand geriet.

Michael Oblinger hält Elfmeter

Nach einer Freistoßflanke von Christian Träsch brachte die Heimelf das Leder nicht aus der Gefahrenzone, und als Donat Bashota dann aus acht Metern abzog, hielt man bei der SpVgg den Atem an, doch mit einer überragenden Parade war Loher zur Stelle.

Danach entfachte die SpVgg einen immer größer werdenden Druck. Nach einem Angriff über die rechte Seite brachte Samuel Kronthaler das Leder in die Mitte, und als der Kopfball von Leart Bilalli auf dem Weg ins Tor war, wehrte der auf der Linie stehende Träsch mit der Hand ab (64.). Träsch sah die rote Karte, aber Nihad Mujkic scheiterte beim fälligen Strafstoß an Keeper Michael Oblinger.

Die Veilchen investierten deutlich mehr in die Offensive, aber man belohnte sich nicht. Bei einem der wenigen Konter wäre man fast bestraft worden, denn nach einer Grätsche von Kronthaler gegen Bastian Heigl forderten diesmal die Gäste vergeblich einen Strafstoß. Eine Minute vor dem Ende wäre der SpVgg fast der Lucky-Punch geglückt. Bilalli hatte sich am rechten Flügel in den Strafraum durchgetankt. Der Ball fiel Dipalo vor die Füße, doch er traf den Außenpfosten.