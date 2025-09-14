Platzverweis ebnet Dietfurter Schützenfest

Einen eindrucksvollen 7:0 (1:0)-Kantersieg hat der TSV Dietfurt in der Kreisliga 2 Regensburg bei der SG Peising/Bad Abbach II erreicht und damit einmal mehr seine Offensivqualitäten unterstrichen. Entscheidend für den klaren Erfolg war aber sicherlich der Platzverweis von Fabian Fuchs, Torhüter der Gastgeber, in der 41. Minute. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt und dann, nachdem wir erst richtig gute Chancen vergeben haben, doch in den richtigen Momenten die Tore erzielt“, sagte ein gut gelaunter Dietfurter Trainer Matthias Pfeifer nach dem Spiel. Der TSV hatte die Partie in der ersten Hälfte total im Griff und ließ keine einzige Möglichkeit der Gastgeber zu, jedoch gingen die Altmühlstädter zunächst zu schlampig mit ihrer Chancenverwertung um. Alexander Merkl (14.) zielte am Gehäuse vorbei, Felix Stark (21.) fand in Fuchs seinen Meister. Ein Schuss Benno Hierl (33.) aus dem Rückraum landete am Außenpfosten. Wenig später vergab Johannes Fritz völlig freistehend an Fuchs. In der 41. Minute folgte dann wohl die entscheidende Situation des Spiels. Fuchs räumte im Strafraum Felix Stark aus dem Weg, sodass der Schiedsrichter folgerichtig auf Strafstoß entschied. Das Einsteigen von Fuchs wertete der Unparteiische als rüdes Foulspiel und verwies den Torhüter mit der Roten Karte des Feldes. Den fälligen Elfmeter verwandelte Mödl sicher zum 1:0 für den TSV. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Benedikt Stark (48.) prompt auf 2:0 als er einen Merkl-Kopfball an den Pfosten per Abstauber verwandelte. Nun spielte sich der Tabellenzweite in einen Rausch und zeigte sich eiskalt im Abschluss. Einen weiten Einwurf von Hierl jagte Daniel Schneeberger zum 3:0 in die Maschen. In der 58. Minute durfte Dietfurts Torhüter Lukas Schmid sein Können beweisen, als er einen Freistoß von Andreas Wallner aus dem Torwinkel fischte. Für die endgültige Entscheidung sorgte in der 61. Minute Felix Stark als er ein Zuspiel von Lukas Neger verwandelte. Nur eine Minute später revanchierte sich Felix Stark, als er Negers 5:0 mustergültig vorbereitete. Schneeberger machte in der 68. Minute nach Zuspiel von Merkl das halbe Dutzend voll. In der Folge verpasste der eingewechselte Christian Geß (83./86.) jeweils nach Vorlage des agilen Felix Stark zunächst das Ergebnis noch in die Höhe zu schrauben. Doch Dietfurts spielender Co-Trainer trauerte seinen Chancen nicht hinterher und traf dann doch noch zum 7:0-Endstand.