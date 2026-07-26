Platzverweis als Wendepunkt: VfL unterliegt Olympique Lyon

– Foto: Ryan Evans

Die erste Niederlage der Sommervorbereitung ist perfekt: Der VfL Wolfsburg hat sich zum Abschluss des Trainingslagers im Weimarer Land Olympique Lyon mit 0:2 (0:0) geschlagen geben müssen. Gegen den französischen Traditionsklub präsentierten sich die Wölfe über weite Strecken auf Augenhöhe, ehe eine Rote Karte gegen Yannick Gerhardt kurz vor der Pause die Begegnung entscheidend beeinflusste. In Überzahl nutzte Lyon seine Chancen nach dem Seitenwechsel konsequent und entschied den Härtetest durch Treffer von Ainsley Maitland-Niles und Alejandro Rodrigues für sich.

Die Wölfe erwischten einen engagierten Start. Bereits nach wenigen Sekunden wurde Gerhardts Abschluss im Strafraum geblockt, wenig später verpasste Robert Glatzel nach einer Hereingabe von Fabian Reese die mögliche Führung. Auf der Gegenseite hatte Lyon Pech, als Julien Duranville nur die Latte traf.

Im Vergleich zum 3:0-Erfolg gegen den SC Verl nahm Cheftrainer Tobias Strobl lediglich zwei Änderungen in seiner Startelf vor. Sael Kumbedi und Yannick Gerhardt rückten für Joakim Maehle und Alessio Besio in die Anfangsformation.

Kurz vor dem Ende der ersten 60-minütigen Spielhälfte folgte der entscheidende Moment des Nachmittags. Nach einem Foul unmittelbar vor dem Strafraum sah Yannick Gerhardt die Rote Karte, sodass die Grün-Weißen den gesamten zweiten Durchgang in Unterzahl bestreiten mussten. Den anschließenden Freistoß setzte Lyon noch über das Tor.

Auch Wolfsburg kam zu hochkarätigen Chancen. Vinicius Souza setzte einen Abschluss an den Pfosten, Fabian Reese scheiterte anschließend mit einem platzierten Schuss am stark reagierenden Lyon-Keeper Dominik Greif. Insgesamt zeigte der VfL eine mutige und zielstrebige Vorstellung, belohnte sich jedoch nicht mit einem Treffer.

Mit einem Mann weniger geriet Wolfsburg nach der Pause zunehmend unter Druck. Zwar hielt Timon Wellenreuther seine Mannschaft zunächst mit einer starken Parade gegen Duranville im Spiel, gegen den Nachschuss von Ainsley Maitland-Niles war der Neuzugang jedoch chancenlos. Der Treffer zum 1:0 brachte die Franzosen endgültig auf die Siegerstraße.

Lyon nutzt Überzahl konsequent

Der VfL fand anschließend nur noch selten Entlastung. Fabian Reese sorgte mit einem direkt getretenen Freistoß noch einmal für Gefahr, insgesamt kontrollierte Lyon das Geschehen jedoch zunehmend.

Kurz vor Schluss erhöhte Alejandro Rodrigues nach einem sehenswert herausgespielten Angriff auf 2:0. In der Schlussphase verhinderte Jakub Zielinski mit einer Parade gegen Orel Mangala einen weiteren Gegentreffer.

Cheftrainer Tobias Strobl bewertete den Test trotz des Ergebnisses überwiegend positiv. Besonders mit den ersten 60 Minuten zeigte sich der 38-Jährige zufrieden.

„Über die erste Halbzeit hatten wir eine gute Qualität, gepaart mit einer hohen Zielstrebigkeit. Der einzige Vorwurf, den ich den Jungs machen kann, ist, dass wir uns nicht belohnt haben“, erklärte Strobl.

Die Unterzahl habe den Charakter der Partie verändert. Dennoch lobte der VfL-Coach das Verhalten seiner Mannschaft: „Wir haben die letzten 45 Minuten als Teambuilding-Maßnahme angenommen, um zu schauen, wie wir mit einem Mann weniger am besten verteidigen. Auch in dieser Phase haben wir nicht viel zugelassen.“

Trotz der ersten Niederlage der Vorbereitung nimmt Wolfsburg damit wichtige Erkenntnisse aus dem Trainingslager mit. Vor allem die starke erste Stunde gegen einen internationalen Topgegner dürfte dem Trainerteam Mut für die letzten Wochen bis zum Saisonstart machen.