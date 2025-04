Platzverweis als Knackpunkt: Eichstätt stolpert im Titelrennen

Der entscheidende Treffer fiel bereits in der 26. Minute: Davide Pisanu traf für die Gastgeber und brachte sein Team damit früh auf Kurs. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften bemüht waren, das Spiel an sich zu reißen.

Mit dem einsetzenden Regen nach der Pause wurde das Duell zunehmend umkämpfter. Viele Zweikämpfe, wenig Spielfluss – das Spiel lebte nun von der Intensität. Eichstätt suchte den Ausgleich, blieb jedoch spätestens am Strafraum hängen. Erlangen verteidigte konsequent, ließ kaum etwas zu und zeigte sich in den entscheidenden Momenten abgeklärt.

VfB-Trainer Dominic Rühl zeigte sich nach dem Spiel selbstkritisch: "Wir haben von Anfang an nicht zu unserem gewohnten Spiel gefunden, weil es der ATSV Erlangen richtig gut gemacht hat. Trotzdem erspielen wir uns zwei erwähnenswerte Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten. Danach gehen wir durch eine Vielzahl von individuellen Fehlern 1:0 in Rückstand. Die gelb-rote Karte war für unser Spiel selbstverständlich sehr unvorteilhaft und wir haben uns bis auf einen Freistoß in der zweiten Halbzeit keine weiteren zwingenden Torchancen erspielen können. Auf das gesamte Spiel betrachtet geht Erlangen als verdienter Sieger vom Platz."

Erlangens Coach Shqipron Skeraj war nach dem erkämpften Dreier sichtlich stolz auf seine Mannschaft: "Es war ein hart umkämpftes Spiel auf einem fußballerisch sehr hohem Niveau, in dem ein Tor letztendlich die Partie zu unseren Gunsten entschieden hat. Im Großen und Ganzen haben sich die Jungs den Sieg hart erarbeitet und somit gehen wir letztendlich als verdienter Sieger vom Platz."

Für Eichstätt wird die Luft an der Spitze nun wieder etwas dünner – Verfolger Eltersdorf kann mit einem Sieg vorbeiziehen. Am nächsten Spieltag geht es für den VfB gegen den TSV Neudrossenfeld. Erlangen hingegen reist mit Rückenwind zum FC Ingolstadt II.