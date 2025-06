Platzverweis als Dosenöffner für den TSV

Gegen die abstiegsgefährdeten Gastgeber kommt Bernstadt nicht gut ins Spiel. Dornstadt ist aggressiver und zielstrebiger und hat erste Möglichkeiten, die aber ungenutzt bleiben. Nach einem Pfostentreffer der Dornstadter flacht dann das Spiel etwas ab und der TSV kommt etwas besser ins Spiel. Trotz schwacher erster Halbzeit haben vor allem Jehle und Benz große Chancen, um die Führung zu erzielen. In der zweiten Halbzeit sieht es etwas besser aus. Defensiv wird nur noch wenig zugelassen und Bernstadt übernimmt die Spielkontrolle. Jost erzielt dann die Führung (54.) und begünstigt durch eine gelb-rote Karte (64.) läuft es dann bei Bernstadt. Jehle (64.) und erneut Jost (64.) erhöhen auf 3-0 bevor Eckle von der Mittellinie das nächste Tor erzielt (69.). In der Folge plätschert das Spiel vor sich hin ehe Kußmaul, M. in der Schlussphase das 5-0 markiert (89.) was zugleich den Endstand bedeutet.