Platzsturm, Flitzer, Ehrentor - dieser Schalke-Test hatte alles

Best of Grafschaft

Es war alles angerichtet: Best of Grafschaft gegen den FC Schalke 04, ein warmer Samstagnachmittag in Nordhorn, mein Junior dabei und ich mittendrin, erstmals mit Presseausweis um den Hals, leicht nervös, aber sehr entschlossen. Man geht ja nicht alle Tage offiziell als Pressevertreter durch ein Stadiontor. Also schon, aber ich eben nicht.

Das Stadion Blanke war rappelvoll, der Geruch von Stadionwurst wehte durch die Luft, und Blau-Weiß war so präsent, dass man sich eher in Gelsenkirchen wähnte als in der Grafschaft. Gut möglich, dass selbst der Imbissstand kurz „Glück auf!“ gesagt hat, bevor er Pommes rausgab.

Knapp 6000 Zuschauer, das hatte schon Format. Man spürte förmlich, dass heute etwas Besonderes passierte. Ich schnappte mir also meinen Presseausweis am Fenster (vielen Dank an Nico Weusthof für das reibungslose Prozedere), wurde freundlich kontrolliert, was ungefähr so nervenarm verlief wie das letzte Training bei den Alten Herren und war drin.