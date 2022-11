Platzsperre: Grainet und Grafenau gehen in Winterpause Das für Samstag angesetzte Bezirksliga-Nachholmatch wird erst im kommenden Jahr ausgetragen





Den zweiten Nachholtermin wird der Ihrlersteiner aber auf alle Fälle nochmal in Grainet ansetzen, allerdings nicht mehr in diesem Kalenderjahr. "Beide Vereine haben keine weiteren Nachholspiele zu absolvieren und es wäre daher mehr als grenzwertig gewesen, Ende November ein Nachholspiel im Bayerischen Wald anzusetzen, zumal beide Mannschaften dann noch weiter trainieren hätten müssen. Aus Rücksicht auf die beiden Klubs habe ich diese Möglichkeit daher nicht in Betracht gezogen", verrät der BFV-Funktionär. Voraussichtlich wird die Partie Anfang April an einem Wochentag ausgetragen. "Am regulären Nachholtermin, der eine Woche vor dem Start der Frühjahrsrunde ist, ist eine Austragung nicht möglich, weil der SV Grainet an diesem Wochenende das Totopokal-Kreishalbfinale beim SV Schöfweg bestreitet", informiert Richard Sedlmaier.





Für die "Stodbärn" hat der Ausfall einen kleinen psychologischen Nachteil, denn die Stadler-Truppe muss auf einen der beiden Abstiegsrelegationsplätze überwintern. Im Frühjahr können Ranzinger, Vogl & Co. diese Scharte allerdings auswetzen.