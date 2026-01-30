Platzsanierung beim FSV Schierstein 08 soll 14 Monate dauern

Der FSV Schierstein muss 14 Monate auf den Sportplatz in Dotzheim ausweichen. – Foto: RSCP Photo - Archiv

Wiesbaden. Das ist bereits jetzt und wird künftig mehr denn je eine gigantische Herausforderung für die Vereinsgemeinschaft des FSV Schierstein 08: Seit die zum Clubheim gelegene Spielfeldhälfte aufgrund von Schäden des Kunstrasen-Belags im August 2025 gesperrt werden musste, herrscht der Ausnahmezustand beim FSV.

Jetzt geht aus einer Mitteilung der Stadt Wiesbaden von Pressereferent Sebastian Wenzel hervor, dass mit einer Dauer von etwa 14 Monaten gerechnet werden muss, bis das Spielfeld der Zehntenhof-Anlage, das auch von der SG Schierstein 79 genutzt wird, komplett saniert ist. 08er und 79er weichen seitdem im Spiel- und Trainingsbetrieb in den nicht weit entfernten Schelmengraben aus. Die 08er mit der Option, dort das Vereinsheim des TuS Dotzheim nutzen zu dürfen, der im Aktivenbereich derzeit kein Fußballteam am Start hat.

„Wir kriegen es als Verein mit unserem starken Umfeld hin. Und wissen auch um den Investitionsstau in Wiesbaden und die schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse. Schierstein 08 ist ja nicht der einzige Verein in Wiesbaden, der Bedarf zur Sanierung hat“, sagt FSV-Vorsitzender Sven Lauterbach. Warum aber erst jetzt, nach über fünf Monaten seit der Teilsperrung, klare Aussagen von der Stadt kommen, erschließt sich ihm nicht. Zumal er nach eigener Aussage stets nachgefragt und nachgehakt hatte.

„Ich finde es unmöglich, wie mit uns als Verein umgegangen wird. Und das soll nicht undankbar wirken, dass die Wiesbadener Fußballvereine zum „Nulltarif“ die Plätze zur Verfügung gestellt bekommen. Dennoch sind alle von der Stadt abhängig. Das ehrenamtliche Engagement aller müsste doch im Vordergrund stehen und deren Arbeit erleichtert und nicht erschwert werden.“, sagt Lauterbach auch mit Blick auf die Vorstandssitzung Anfang Februar, bei der die FSV-Verantwortlichen für alle Fußballerinnen und Fußballer, darunter rund 190 Kinder, den Jahresablauf koordinieren wollen. Dabei müssen sie nun berücksichtigen, dass der Tag kommt, an dem am Zehntenhof im Zuge der Sanierung die gesamte Spielfläche nicht mehr nutzbar sein wird, aus dem Teil- ein Komplett-Umzug wird. Auf dem derzeit noch bespielbaren halben Feld sind überwiegend Jugendteams am Start.

Der Fahrplan für die Zehntenhof-Sanierung

In der Mitteilung der Stadt an diese Zeitung heißt es: „Derzeit ist das Sportamt damit beschäftigt, die Vergabe der Planungsleistung an ein Büro für einen Landschaftsarchitekten abzuwickeln. Das Büro wird dann die Ausführungsplanung, mit Erstellung des konkreten Leistungsverzeichnisses und Vorbereitung der Vergabe erarbeiten. Als Besonderheit muss zwischen der Kleinaustraße und dem Sportplatz über die komplette Länge eine Wurzelsperre eingebaut werden. Das massive Wurzelwerk hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der Platz „gehoben“ hat und gesperrt werden musste. Erfahrungswerte zeigen, dass von einem Volumen um die eine Million Euro auszugehen ist.“

Und was den zeitlichen Rahmen angeht: „Um einmal den gesamten Zeitbedarf zu verdeutlichen, haben wir die einzelnen Phasen exemplarisch dargestellt. Für die Architektensuche werden im konkreten Fall drei Monate (vereinfachtes Verfahren; normalerweise ist von sechs Monaten auszugehen) benötigt. Das Erstellen der Ausführungsunterlagen dauert zwei Monate. Für die Vergabe der Bauleistung mit allen erforderlichen Genehmigungen können drei Monate veranschlagt werden. Die Sanierung des Sportplatzes Zehntenhof in Schierstein mit regelmäßiger Abstimmung aller am Bau beteiligten Gewerke nimmt dann noch einmal sechs Monate in Anspruch. Für diese konkrete Sanierungsmaßnahme müssen also 14 Monate gerechnet werden. Insgesamt unterliegen alle Baumaßnahmen einem dynamischen Verlauf mit vielen Abhängigkeiten (Wetter, Ausschreibungsergebnisse, Vergabe mit Fristen, „Unvorhergesehenes“), die nicht von der Landeshauptstadt Wiesbaden zu beeinflussen sind.“

Lauterbach: "Problematik mit Wurzelwerk war bekannt, als ich noch Spieler war"



Den 08ern bleibt nun nichts anderes, als die Situation anzunehmen. „Die Problematik mit dem Wurzelwerk war schon bekannt, als ich noch Spieler war und der Platz 2009/10 saniert wurde. Da wurde nicht vorausschauend gehandelt und jetzt sind wir die Gebeutelten“, führt Sven Lauterbach an. Bei allem organisatorischen Mehraufwand, Einbußen bei den Einnahmen und einhergehenden Extrakosten ist für ihn das mit den Verantwortlichen des TuS Dotzheim um die 1. Vorsitzende Angelika Pauli getroffene Agreement ein großer Lichtblick. Die 08er hätten im Küchenbereich des TuS-Vereinsheims die Einrichtung erneuert, dazu weitere Arbeiten fachkundig ausführen lassen. Der TuS Dotzheim habe durch einen Elektriker den Münzautomat zur Flutlichtnutzung nutzbar gemacht, ohne extra Rechnungen schreiben zu müssen. Allerdings, erläutert Lauterbach, fielen angesichts der Halogenstrahler im Vergleich zu modernem LED-Licht pro Stunde 16 Euro an. Doch die Vereinsheim-Nutzung in Dotzheim erleichtert einiges.

Sven Lauterbach appelliert, dass „es schneller geht“

Parallel müsse sein Verein eigene, „durchfinanzierte“ Projekte am Zehntenhof - konkret Arbeiten an der Sprecherkabine und eine Zuschauer-Überdachung – zurückstellen, erläutert der FSV-Vorsitzende. Bleibt als Rückhalt für die lange Zeit bis zum Abschluss der Kunstrasensanierung der ausgeprägte Zusammenhalt im Verein. Sven Lauterbach, seit fast 22 Jahren Mitglied, verweist auch darauf, dass der FSV 08 in der Vergangenheit angeboten hatte, Arbeiten durchführen zu lassen. Hier hätte die Stadt Kosten einsparen können, da nur Materialkosten angefallen wären. Bürokratische Hürden hätten dies damals verhindert, schildert der Clubchef, der nun weiß, dass er die 08-Mitglieder auf eine echte Geduldsprobe vorbereiten muss: „Die Situation ist untragbar, wenn es tatsächlich noch 14 Monate dauern sollte. Die Anstrengung der Stadt muss es sein, dass es schneller geht.“