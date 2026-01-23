Den tabellarischen Richtungswechsel nach oben wollen (rot) Michael Witascheck und der TSV Zorneding schnellstmöglich einleiten – für ein sorgenfreies Saisonfinale. – Foto: SRO

Platzprobleme und Personalwechsel: TSV Zorneding startet in die Vorbereitung

Der TSV Zorneding bereitet sich auf die Rückrunde vor. Doch eine defekte Schneefräse sorgt für Probleme beim Trainingsauftakt.

Fünf Wochen vor dem Rückrundenstart in der Bezirksliga Ost ist der TSV Zorneding aus der Winterpause erwacht. Trainer Sascha Bergmann bat am Montagabend zum Trainingsauftakt. Dieser lief jedoch anders ab als ursprünglich geplant. Aufgrund einer defekten Schneefräse konnte der angemietete Kunstrasenplatz in Baldham nicht spielfertig gemacht werden, so dass die Zornedinger Kicker stattdessen auf die Spinning-Räder ausweichen mussten. „Wir hoffen, dass die Reparatur bald erfolgt, damit wir in der kommenden Woche schon viel mit dem Ball arbeiten können“, so Bergmann. „Die Winterpause hat uns richtig gut getan. Wir haben die Zeit genutzt, um uns zu erholen und abzuschalten. Jeder Spieler hatte die Möglichkeit, sich fit zu halten. Es gab Pilates- und Futsal-Angebote auf freiwilliger Basis“, berichtete der TSV-Coach.

„Wir müssen in der Vorbereitung Gas geben. In der Hinrunde waren wir nicht ganz so zufrieden mit unserer Gesamtfitness“, so Bergmann weiter. Bis zum Auftakt der Rückserie am 28. Februar gegen den TSV Ebersberg möchten sich die Zornedinger in sechs Testspielen in Form bringen. Los geht’s schon diesen Samstag um 15 Uhr auswärts beim FC Phönix. Für die Rückrunde haben sich die Zornedinger Verantwortlichen ein klares Ziel gesetzt. „Wir möchten so schnell wie möglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Hoffentlich gelingt uns das frühzeitig. Das würde bei uns im Trainerteam die Nerven schonen“, meinte Bergmann schmunzelnd, der im neuen Kalenderjahr nicht mehr auf Leon Seibt, Luciano Dimitrijevic und Nuomory Keita zurückgreifen kann. „Sie alle kamen mit einem Wechselwunsch auf uns zu. Dem haben wir zugestimmt, obwohl der Zeitpunkt natürlich nicht optimal ist. Aber wir wünschen ihnen alles Gute“, so der Chefcoach.