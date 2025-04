Platzhirsch

Derby-Zeit! Nach zwei Niederlagen in Folge war der FC Neumünster sichtlich entschlossen, mit einem Sieg gegen den FC Witikon die lokalen Machtverhältnisse zu klären. Römer gegen Gallier oder so. Von Beginn an zeigten sich die Kleeblätter völlig anders als in den beiden vorherigen Spielen. Meyer vom Punkt, sowie Müller und Hazewinkel sorgten dafür, dass bereits nach 30 Minuten klar war, wer hier als Sieger vom Platz gehen sollte. Petrus hatte jedoch noch einige Wendungen für diesen windigen Fußballsonntag vorgesehen. Ein aufgrund der Wetterverhältnisse unhaltbarer und direkt verwandelter Eckball und ein Freistoß-Abstauber vor der Halbzeit sorgten für eine viel zu spärliche Halbzeitführung angesichts der Fülle an Torchancen in den ersten 45 Minuten. Nach der Pause stellte Gabay den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, obwohl kurze Zeit später erneut der Anschlusstreffer für die Witikoner fiel. Was Gabay kann, kann Meyer schon lange. Tor Meyer und einige Zeigerumdrehungen später der erneute Treffer, der die Hoffnung für die Rot-Weißen schürte. Nach weiteren zehn gespielten Minuten entschied sich der Schiedsrichter für einen (umstrittenen) Hand-Elfmeter mit begleitender roter Karte für die Witikoner. Gabay schnappte sich das runde Leder und schob zum 6:4 Endresultat ein. Die Wasserschlacht von Frankfurt anno 1974 fand in der Windschlacht zu Witikon ein würdiges Pendant und ließ die Zuschauer beider Mannschaften voll auf ihre Kosten kommen. Mit dem vollen Erfolg konnte der FC Neumünster ins Tabellenmittelfeld vorstoßen, während der FC Witikon auf einem Abstiegsplatz überwintern muss.