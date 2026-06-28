 2026-06-24T10:25:44.617Z

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PLATZGEFLÜSTER THÜRINGEN: Zwischen Steigerwald & Zukunft

Die neue Saison steht vor der Tür – und beim FC Rot-Weiß Erfurt werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Gemeinsam mit Cheftrainer und Geschäftsführer Sport Fabian Gerber spricht Ronny Koch von Platzgeflüster Thüringen über die sportliche Ausrichtung des Vereins, die Kaderplanung und die Herausforderungen einer der stärksten Regionalligen Deutschlands.

von André Hofmann · Heute, 10:51 Uhr · 0 Leser
Ronny Koch (links) hat mit Fabian Gerber (rechts) gesprochen.
Ronny Koch (links) hat mit Fabian Gerber (rechts) gesprochen. – Foto: R.Frank

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Erfurt
Fabian Gerber
Fabian Gerber

Fabian Gerber verantwortet nicht nur die Arbeit an der Seitenlinie, sondern auch die sportliche Strategie des Vereins. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Nachwuchsleistungszentrum: Welche Perspektiven haben junge Spieler aus den eigenen Reihen? Wie eng ist der Austausch zwischen erster Mannschaft und NLZ? Und was braucht es, damit künftig noch mehr Eigengewächse den Sprung ins Steigerwaldstadion schaffen?

Außerdem geht's im Podcast über die Identität des Vereins, die Erwartungen an die neue Spielzeit, die Bedeutung der Fans und darüber, welchen Weg Rot-Weiß Erfurt langfristig einschlagen möchte.

Ein Gespräch über Fußballentwicklung, Verantwortung und die Zukunft eines Traditionsvereins.