PLATZGEFLÜSTER THÜRINGEN: Zwischen Steigerwald & Zukunft

Ronny Koch (links) hat mit Fabian Gerber (rechts) gesprochen. – Foto: R.Frank

Fabian Gerber verantwortet nicht nur die Arbeit an der Seitenlinie, sondern auch die sportliche Strategie des Vereins. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Nachwuchsleistungszentrum: Welche Perspektiven haben junge Spieler aus den eigenen Reihen? Wie eng ist der Austausch zwischen erster Mannschaft und NLZ? Und was braucht es, damit künftig noch mehr Eigengewächse den Sprung ins Steigerwaldstadion schaffen?

Außerdem geht's im Podcast über die Identität des Vereins, die Erwartungen an die neue Spielzeit, die Bedeutung der Fans und darüber, welchen Weg Rot-Weiß Erfurt langfristig einschlagen möchte.

Ein Gespräch über Fußballentwicklung, Verantwortung und die Zukunft eines Traditionsvereins.