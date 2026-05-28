Platzgeflüster Thüringen: Erfolgreiche Vereinsführung (Benno Harbauer)

– Foto: Marcel Junghanns

Wie führt man heute einen Fußballverein zwischen Tradition und modernen Anforderungen?

Welche Rolle spielen Strukturen, Ehrenamt und Nachwuchsarbeit?

Und wie gelingt es, einen Verein über Jahrzehnte hinweg stabil und zukunftsfähig aufzustellen?

Wir blicken auf die Entwicklung von Preußen Bad Langensalza, sprechen über das 125-jährige Bestehen des Vereins und ordnen ein, vor welchen Herausforderungen viele Thüringer Clubs aktuell stehen.

Ein Gespräch über Verantwortung, Vereinsführung und die Zukunft des Amateurfußballs – ehrlich, strukturiert und nah an der Basis.