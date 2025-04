Platzfehler sorgt für Rückschlag im Aufstiegskampf – Planeggs Verletzungssorgen verschlimmern sich

Die Gäste aus dem südlichen Landsberger Landkreis präsentierten sich im Georg-Heide-Stadion mit defensiver Kompaktheit in ihrer gewohnten Auswärtsstärke – in der Auswärtstabelle ist der VfL Vierter – und hatten vorne das Quäntchen Glück auf ihrer Seite: Kurz vor der Pause sprang eine harmlose Bogenlampe knapp innerhalb des Planegger Strafraums auf, SVP-Keeper Marijan Krasnic war herausgeeilt, um den Ball abzufangen, doch ein Platzfehler sorgte für eine „unorthodoxe Flugkurve“ (Vidak) der Kugel über den Schlussmann hinweg direkt in die Füße von Denklingens Emil Hischvogel, der freistehend zum einzigen Tor des Tages einschob.

Es war nicht der einzige Moment, in dem Planeggs Cheftrainer mit dem eigenen Geläuf haderte. „Der Platz ist nicht optimal dafür geeignet, spielerische Lösungen zu finden und Passstafetten aufzuziehen“, sagte Vidak. Als Ausrede für die Niederlage wollte er das allein aber nicht gelten lassen: „Wir fassen uns an die eigene Nase.“

Pero Vidak: „Es war nicht unser Tag“

Zumal es auch am Sonntag genügend Chancen gegeben hätte, mindestens einen Punkt zu Hause zu behalten. So scheiterte Aleksandar Demonjic nach rund einer halben Stunde beim Stand von 0:0 per Freistoß am glänzend reagierenden Tobias Heiland im VfL-Tor und hätte in einer zweiten Situation noch vor der Pause gerne einen Foulelfmeter bekommen. Mitte der zweiten Hälfte traf der Ex-Profi in Diensten des SVP dann nur den Pfosten. Ein weiterer potenzieller Strafstoß blieb den Schwarz-Blauen zudem kurz vor Schluss verwehrt, als Momko Kojic nach einer Standardsituation im Sechzehner zu Boden ging – der Schiedsrichter hatte jedoch eine Schwalbe erkannt und verwarnte den Planegger Innenverteidiger.

„Es war nicht unser Tag“, resümierte Vidak. Weitere Schnitzer sollte seine Elf im Aufstiegskampf tunlichst vermeiden. Immerhin: Auch Konkurrent FC Wacker München kassierte am Sonntag eine überraschende Niederlage in Bad Heilbrunn (1:5). Dafür zog der SV Raisting nach Punkten mit dem SVP gleich. (Michael Grözinger)