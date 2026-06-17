Platzek und Bema schießen RWE vor 2000 Zuschauern in die Landesliga

Schon lange vor Anpfiff füllte sich die Anlage an der Seumannstraße. Eine ellenlange Schlange an der Ticketkasse gab schon erste Hinweise darauf, dass dem entscheidenden Spiel in der Relegation zwischen Rot-Weiss Essen II und den Sportfreunde Broekhuysen auch der passende Rahmen geboten wird. Letztlich sollten 2000 Zuschauer das Spektakel verfolgt haben, in dem abgezockte Gastgeber sich mit 4:2 gegen die Auswärtsfahrer aus Straelen behaupteten.
RWE schnürte Broekhuysen früh in der eigenen Hälfte ein und kam bereits nach zehn Minuten zur ersten Großchance. Joel Bema scheiterte per Flugkopfball an Finn Bünnings, der mit einer starken Parade und anschließendem Aluminium-Glück den Rückstand noch verhinderte. Doch auch die Gäste meldeten sich an. Maurice Horster zwang RWE-Keeper Romero Gerres nach einer Ecke zu einer Glanzparade und zeigte, dass die Sportfreunde in diesem Showdwon auch nicht einfach klein bei geben wollten (14.).
Nur wenige Minuten später schlug Essen dann aber doch - und zwar doppelt. Zunächst köpfte Marcel Platzek eine Freistoßflanke von Kevin Grund zur Führung ein (19.), ehe Joel Bema nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite nur zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Die Seumannstraße stand Kopf, doch entschieden war damit noch nichts. Broekhuysen antwortete prompt. Nach einem sauber vorgetragenen Angriff verkürzte Horster aus kurzer Distanz auf 1:2 (24.) und brachte die Gäste zurück ins Spiel. In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie, in der Essen zwar mehr Ballbesitz hatte, Broekhuysen bei seinen Vorstößen aber immer wieder Gefahr ausstrahlte.
Kurz vor der Pause folgte dann die Szene, die dem Relegationsduell einen weiteren Schub in Richtung Essen gab. Nach einem missglückten Klärungsversuch von Bünnings außerhalb des Strafraums landete der Ball bei Bema. Der Angreifer legte sich die Kugel kurz zurecht und hob den Ball aus über 25 Metern zum 3:1 ins Netz (39.).
Nach dem Seitenwechsel schaltete Rot-Weiss einen Gang zurück, ohne die Kontrolle über die Partie zu verlieren. Broekhuysen musste mehr riskieren, fand gegen die gut organisierte Essener Defensive aber zunächst kaum Lösungen.
Stattdessen setzte RWE den nächsten Nadelstich. Nach einer Stunde landete der Ball über Arda Islam bei Platzek, der mit einem präzisen Flachschuss seinen zweiten Treffer markierte und jubelnd abdrehte (59.). Spätestens jetzt schien der Landesliga-Aufstieg greifbar.
Die Gäste stemmten sich aber noch einmal gegen den drohenden Knockout. Nur wenige Minuten später verkürzte Horster nach einer Ecke ebenfalls mit seinem zweiten Tor auf 2:4 (62.) und hielt die Hoffnung am Leben. Broekhuysen warf in der Schlussphase alles nach vorne, doch kam gegen routiniert verteidigende Hausherren nur noch kaum zu nennenswerten Abschlussmöglichkeiten. Spätestens bei Romero Gerres war aber auch Endstation. Als der Schlusspfiff ertönte, gab es kein Halten mehr. RWE II zeigte sich im eigenen Wohnzimmer nervenstark und spielt in der kommenden Saison in Liga sechs.
Rot-Weiss Essen II – Sportfreunde Broekhuysen 4:2
Rot-Weiss Essen II: Romero Gerres, Marvin Paulsen (76. Burak Bahadir), Flavio Dietz (56. Mirco Konarkowski), Ole Nissen, Nicolai Schulte-Kellinghaus, Kevin Grund (87. Timo Dargel), Marcel Faber, Orcun Mengenli, Marcel Platzek, Joel Bema (90. Jan-Luca Geurtz), Arda Islam (66. Luis Förster) - Trainer: Stefan Lorenz
Sportfreunde Broekhuysen: Finn Bünnings, Leon Peun, Luca Schmermas, Nils Lachmann, Justin Theelen (80. Marius Brüx), Stan Hesen (80. Philipp Joseph Brock), Hendrik Hünnekens, Noah Christian Thier (87. Tom Beterams), Maurice Horster, Nick Maurice Ernst (71. Sven van Bühren), Nils Hannaleck (65. Norman Schmitz) - Spielertrainer: Sebastian Clarke
Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 2000
Tore: 1:0 Marcel Platzek (19.), 2:0 Joel Bema (21.), 2:1 Maurice Horster (24.), 3:1 Joel Bema (39.), 4:1 Marcel Platzek (59.), 4:2 Maurice Horster (62.)