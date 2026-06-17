Platzek und Bema schießen RWE vor 2000 Zuschauern in die Landesliga Rot-Weiss Essen II gelingt der dritte Aufstieg in Folge und spielt ab der kommenden Saison in der Landesliga. Im entscheidenden Relegationsspiel gegen die Sportfreunde Broekhuysen behaupteten sich die Essener vor einer Traumkulisse mit 4:2 (3:1). von Markus Becker · Heute, 23:20 Uhr · 0 Leser

Platzek erzielte Treffer eins und vier für die Hausherren. – Foto: Markus Becker

Schon lange vor Anpfiff füllte sich die Anlage an der Seumannstraße. Eine ellenlange Schlange an der Ticketkasse gab schon erste Hinweise darauf, dass dem entscheidenden Spiel in der Relegation zwischen Rot-Weiss Essen II und den Sportfreunde Broekhuysen auch der passende Rahmen geboten wird. Letztlich sollten 2000 Zuschauer das Spektakel verfolgt haben, in dem abgezockte Gastgeber sich mit 4:2 gegen die Auswärtsfahrer aus Straelen behaupteten.

RWE nutzt den ersten Wirkungstreffer eiskalt RWE schnürte Broekhuysen früh in der eigenen Hälfte ein und kam bereits nach zehn Minuten zur ersten Großchance. Joel Bema scheiterte per Flugkopfball an Finn Bünnings, der mit einer starken Parade und anschließendem Aluminium-Glück den Rückstand noch verhinderte. Doch auch die Gäste meldeten sich an. Maurice Horster zwang RWE-Keeper Romero Gerres nach einer Ecke zu einer Glanzparade und zeigte, dass die Sportfreunde in diesem Showdwon auch nicht einfach klein bei geben wollten (14.).

– Foto: Markus Becker

Nur wenige Minuten später schlug Essen dann aber doch - und zwar doppelt. Zunächst köpfte Marcel Platzek eine Freistoßflanke von Kevin Grund zur Führung ein (19.), ehe Joel Bema nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite nur zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Die Seumannstraße stand Kopf, doch entschieden war damit noch nichts. Broekhuysen antwortete prompt. Nach einem sauber vorgetragenen Angriff verkürzte Horster aus kurzer Distanz auf 1:2 (24.) und brachte die Gäste zurück ins Spiel. In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie, in der Essen zwar mehr Ballbesitz hatte, Broekhuysen bei seinen Vorstößen aber immer wieder Gefahr ausstrahlte. Heute, 19:30 Uhr Rot-Weiss Essen RW Essen II Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen 4 2 Kurz vor der Pause folgte dann die Szene, die dem Relegationsduell einen weiteren Schub in Richtung Essen gab. Nach einem missglückten Klärungsversuch von Bünnings außerhalb des Strafraums landete der Ball bei Bema. Der Angreifer legte sich die Kugel kurz zurecht und hob den Ball aus über 25 Metern zum 3:1 ins Netz (39.). Platzek stellt die Weichen endgültig auf Aufstieg Nach dem Seitenwechsel schaltete Rot-Weiss einen Gang zurück, ohne die Kontrolle über die Partie zu verlieren. Broekhuysen musste mehr riskieren, fand gegen die gut organisierte Essener Defensive aber zunächst kaum Lösungen.

Broekhuysen muss sich trotz aufopferungsvoller Leistung geschlagen geben. – Foto: Markus Becker