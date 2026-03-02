🗣:Platzärger in Pullach: "Absolut regelwidrig" – Rosenheim glücklich Die Stimmen zum 19. Spieltag der Bezirksligen von Lara Marjanovic · Heute, 17:13 Uhr · 0 Leser

Der SV Pullach gewann mit 5:1 gegen MTV München. – Foto: Jenni Maul

In der Bezirksliga rollt der Ball wieder! Der FC Aschheim meldet sich mit frischen Wind aus der Winterpause und dominiert gegen den SV Waldperlach. Gerolfing und Gaimersheim trennen sich torlos voneinander. Rosenheim hatte das Glück auf seiner Seite.

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Wir haben eine sehr durchwachsene Vorbereitung hinter uns, mit einigen schönen Siegen, aber auch deutlichen Niederlagen. Unsere Vorbereitungszeit war stark vom Karneval geprägt, weshalb wir wenig trainiert und mehr auf den Spaßfaktor gesetzt haben. Trotzdem haben wir versucht, uns bestmöglich vorzubereiten, und sind mit großer Vorfreude und nach langer Pause nach Pullach gefahren. Was uns dort allerdings erwartet hat, war aus meiner Sicht absolut regelwidrig: Wir mussten auf einem Kunstrasen spielen, der komplett von Granulat befreit war und zu einer einzigen Rutschpartie wurde. Ich finde es sehr problematisch, dass der Schiedsrichter hier nicht eingegriffen hat – das war für alle Beteiligten extrem schwierig. Wir sind im normalen Schuhwerk angereist, während Pullach genau wusste, was auf sie zukommt, und bestens mit passendem Schuhwerk vorbereitet war. Es war ein einziges Gerutsche, teilweise lagen bis zu vier Spieler von uns gleichzeitig am Boden. Die ersten drei Gegentore fielen dann auch direkt, wir hatten keinerlei Möglichkeit zur Gegenwehr, weil es einfach eine massive Rutschpartie war und die Verletzungsgefahr entsprechend hoch. Dass die Heimmannschaft sowie der Schiedsrichter so etwas zulassen, ist in diesen unteren Fußballkreisen wirklich bedenklich, denn auf so einem Platz kann und darf man meiner Meinung nach keinen Fußball spielen. Natürlich hätte man vielleicht auch cleverer mit der Situation umgehen können, aber wenn man nach 30 Minuten 0:3 hintenliegt und nur noch versucht, auf den Beinen zu bleiben, ist man einfach nur froh, wenn die 90 Minuten vorbei sind. Jetzt bin ich gespannt, wenn der SV Pullach zu uns kommt, ob sie dann auch in 35 Minuten fünf Tore schießen können. Falls ja, Gratulation – falls nicht, bleibt mein Fazit: Auf diesem Fußballplatz sollte man nicht Fußball spielen.« Wittmann findet » der Sieg geht in Ordnung, die Höhe nicht«

Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: » Wir sind gut ins Spiel reingekommen, haben zwei gute Möglichkeiten. Leider wurden wir dann unsauber und haben zu ungeduldig in Aschheims Pressing gespielt. Aschheim war wahnsinnig abgezockt und effizient vor dem Tor. Der Sieg geht in Ordnung, die Höhe nicht.Wir lassen uns davon nicht verunsichern und richten den Blick auf den nächsten Gegner. « Gerolfing trennt sich Remis von Gaimersheim und scheitert » am starken Gästekeeper«

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Es war ein kampfbetontes und ausgeglichenes Spiel auf einem trockenen Kunstrasen. Von der Qualität der Chancen hatten wir die besseren. Wir scheitern jedoch am starken Gästekeeper. An der Konsequenz vor dem Tor werden wir intensiv arbeiten. Die Leistung, die Intensität und die Organisation stimmen, darauf können wir aufbauen. Insgesamt denke ich, dass der Punkt für beide Teams gerecht ist. Wir nehmen den Auswärtspunkt mit und bereiten uns auf ein schweres Auswärtsspiel beim VfR Garching vor.« Rosenheim mit dem Last-Minute-Glück – Zimpfer lobt Keeper nach spätem Sieg