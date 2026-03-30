Platz zwei verpasst: VfR Garching verliert erneut gegen Freising Bezirksliga Nord von Nico Bauer · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Das Nachsehen haben die Garchinger (Leon Fellner; weiß) gegen Freising (Torschütze Luca Stubenvoll) auch im Rückspiel. – Foto: Dieter Michalek

Der VfR Garching verpasst durch die Heimniederlage den Sprung auf Platz zwei. Freising wird zum Angstgegner mit zwei Siegen.

Vor dem SE Freising hat man in Garching Riesenrespekt. Obwohl der Verein für viele unerklärlich in der unteren Hälfte der Fußball-Bezirksliga festsitzt, gilt er als spielerisch super starke Wundertüte. Im Hinspiel in Freising verloren fast chancenlose Garchinger und diesmal im Rückspiel präsentierte sich Freising als angehender Angstgegner. Die Garchinger unterlagen 0:1 (0:0) und irgendwie rückt die gesamte Bezirksliga immer enger zusammen. In der ersten Halbzeit lieferten sich die beiden Mannschaften ein intensives Duell, in dem der Spektakelfaktor aber sehr überschaubar blieb. Vor beiden Toren passierte nicht allzu viel mit allenfalls vereinzelten Halbchancen. Einmal fiel eine Garchinger Ecke auf die Latte, aber auch das wirkte nicht so super brisant. Das Spiel hatte ein sehr ordentliches Niveau, aber beide Seiten neutralisierten sich unter dem Strich eben doch.