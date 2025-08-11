„Platz zwei ist das Minimum – wir wollen um den Aufstieg spielen"

Nach dem Abstieg 2023 hat sich SG Union Würm-Lindern stabilisiert – nun soll der nächste Schritt folgen. Trainer Sean King spricht über harte Vorbereitung, Teamgeist und einen klaren Favoriten in der Liga.

Die SG Union Würm-Lindern geht mit klaren Ambitionen in die neue Saison der Kreisliga A Heinsberg. Nachdem das Team im Vorjahr nur knapp am direkten Wiederaufstieg vorbeigeschrammt ist, formuliert Trainer Sean King nun ein klares Ziel: „Zumindest Platz zwei sollte drin sein.“

Die aktuelle Vorbereitung, die am 12. Juli begonnen hat, läuft vielversprechend: „Ich bin bis hierhin sehr zufrieden. Sowohl sportlich als auch organisatorisch läuft es gut. Die Jungs ziehen sehr gut mit.“ Besonders im Trainingslager sei der Teamspirit sichtbar geworden: „Alle sind sehr motiviert und trainieren sehr hart. Das konnte man in den Testspielen gut erkennen – jeder ist gewillt, Gas zu geben.“ Das Aus im Elfmeterschießen in Rurßorf sei weniger sportlicher Natur gewesen: „Da hatten die Jungs einfach schwere Beine vom Trainingslager.“

Dabei zeigt er sich mit der abgelaufenen Spielzeit durchweg zufrieden – vor allem angesichts der Umstände: „Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga wollten wir uns schnell akklimatisieren. Das ist uns sehr gut gelungen. Am Ende mit dem, zur Rückrunde stark geschwächten, recht dünnen Kader noch Platz zwei zu erzielen, war ein enormer Kraftaufwand. Umso wertvoller war die Vizemeisterschaft.“

Auf die Frage nach Einzelspielern bleibt King konsequent mannschaftsorientiert: „Ich bin kein Freund davon, jemanden hervorzuheben. Wir spielen einen Mannschaftssport. Das, was die Truppe letzte Saison erreicht hat und welche Entwicklung sie genommen hat, war schon sehr gut.“

Ein Pluspunkt im Vergleich zum Vorjahr ist die Breite des Kaders: „Wir sind dieses Jahr auf jeder Position mindestens doppelt besetzt. Ich bin froh und dankbar, dass ich mir diesen Kader so zusammenstellen konnte.“ Neu im Team sind:

Hannes Künster (Torwart, Salingia Barmen, A-Jugend)

Pascal Nowak (Torwart, eigene Reserve)

Jeremy Bessix, Calvin König, Maurice Muth, Niklas Spelz (alle Germania Bauchem)

Mika Kreutzer (VfL Vichttal)

Leon Rothkranz (Fortuna Linnich)

Einziger Abgang ist Winfried Hulsen (zu Rheinland Dremmen).

Wen er als größten Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft sieht, beantwortet King ohne Zögern: „Für mich ganz klar Dynamo Erkelenz, die sich gezielt sehr gut verstärkt haben mit Spielern aus der Landes- und Bezirksliga. Ganz klar der Topfavorit für mich in dieser Saison.“

Strukturelle oder sportpolitische Themen, die den Verein aktuell beschäftigen, sieht King derzeit keine. Der volle Fokus liegt auf dem Sportlichen – und auf einem Ziel, das nach dem Abstieg längst nicht mehr utopisch wirkt: die Rückkehr in die Bezirksliga.

