Platz Zwei bis zur Winterpause festigen 1.FC Saarbrücken: U19 spielt bei bislang sieglosen TV 1817 Mainz

Die U19 des 1. FC Saarbrücken hat als Tabellen-Zweiter am Samstag (18 Uhr, Kunstrasenplatz Schillstr.) eine vermeintlich leichte Aufgabe zu bewältigen. Gastgeber TV 1817 Mainz hat bislang erst einen Punkt in zehn Spielen geholt und ist Schlusslicht.

Für die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken geht es am Samstagabend in der Regionalliga Südwest mit dem Auswärtsspiel beim TV 1817 Mainz (Kunstrasen Schillstr.) weiter. Für Trainer Tobias Eisel dürfte es keine Frage nach dem Sieger geben. "Sie stehen hinten, wir sind am anderen Ende der Tabelle. Wir sind jetzt auf dem Platz, den wir zur Winterpause haben wollen, den wollen wir auf jeden Fall verteidigen. Deshalb wird es auch am Samstag unser Anspruch sein, dort zu gewinnen, wir hatten zuletzt eine gute Entwicklung und wollen die fortsetzen", sagt der Coach der FCS-U19. Im Hinblick auf die Fortsetzung der Runde im neuen Jahr sagt er: "Kaiserslautern hat sechs Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger ausgetragen, unter normalen Umständen holen wir das nicht auf. Aber wir werden auch weiter dranbleiben wollen, um uns dann nicht vorwerfen zu lassen, dass wir nicht bereit waren, als sie schwächelten. Deshalb wollen wir den Abstand gering halten", ergänzt er. Für Samstag steht der gesamte Kader zur Verfügung, Andy Breuer wird wohl bei der U19 bleiben und Dominik Cullmann ist mittlerweile auch wieder einsatzbereit.