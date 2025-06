„Platz Vierzehn ist Pflicht!“

Es sieht nicht allzu rosig aus für den SV Albbruck: Die Klassenzugehörigkeit zur Kreisliga A (Staffel Ost) hängt am seidenen Faden. Wenn die Mannschaft von Daniel Moll es schafft, den aktuellen Tabellenrang 14 zu verteidigen, spielt sie die Relegationsrunde gegen den Drittletzten der Weststaffel; ein Erfolg dort würde den Klassenerhalt bedeuten – sofern entweder Landesliga-Vize Laufenburg oder der Bezirksliga-Zweite in den jeweiligen Aufstiegsrunde erfolgreich ist. Im fupa-Kreisligatipp erläutert Moll seine Sicht auf die Situation.

Moll: Eggingen hat erstmal Erzingen vor der Brust. Erzingen hat – die Punkte aus dem abgebrochenen Spiel gegen Horheim-Schwerzen eingeschlossen – 56 Punkte und will noch nach oben aufschließen und um Platz zwei mitspielen. Das wird schwer für Erzingen. Für uns geht es nach Höchenschwand-Häusern-St. Blasien noch gegen Bad Säckingen. Es kommt darauf an, wie Weilheim-Gurtweil am Wochenende spielen wird – wenn der zweite Platz dann für Bad Säckingen nicht mehr erreichbar wäre, spielen sie vielleicht nicht mehr mit voller Energie gegen uns. Eggingen spielt am letzten Spieltag gegen Horheim-Schwerzen. Wenn es doof läuft, können sie noch an uns vorbei. Es bleibt also ziemlich spannend.

fupa: Und beschäftigen Sie sich schon damit, gegen welchen Gegner Ihre Mannschaft in der Relegation treffen könnte?

Moll: Ja, man guckt schon mal hinüber, was auf einen zukommen könnte. In der Weststaffel geht es unten noch recht eng zu, fünf Mannschaften kommen in Frage: Karsau, Stetten II, Wallbach, Todtmoos, sogar Steinen-Höllstein mit 34 Punkten ist noch nicht gerettet. Da kann noch sehr viel passieren, noch kann sich kein Gegner anbieten.

fupa: Aber zuvor muss man sich auf die beiden Ligaspiele konzentrieren. Am Samstag gibt es den Auswärtstermin bei der SG Höchenschwand-Häusern-St. Blasien. Wie schätzen Sie diesen Gegner ein?

Moll: Ich habe Höchenschwand zweimal beobachten können, einmal gegen Laufenburg. Es ist eine gute, solide Truppe, die in Giuseppe Pavano über einen enorm guten Trainer verfügt. Es ist aber auch eine junge Mannschaft, die zum Teil etwas fahrig in der Chancenverwertung ist. Ihr Tabellenplatz wird ihnen nicht gerecht. Ich denke, es wird ein interessantes Spiel. Im Hinspiel hat sich der Gegner als sehr homogen präsentiert, hat gekämpft und gearbeitet. Für uns gibt es nur eine Möglichkeit: Gewinnen und ein gutes Ergebnis erzielen. Im Hinspiel sind wir einander auf Augenhöhe begegnet, ich denke, das wird am Samstag wieder der Fall sein.

fupa: Und wie gestaltet sich die Personallage?

Moll: Leider nein. Ich hätte, offen gesagt, erwartet, dass alle dabei und motiviert sind, wenn’s ums heiße Eisen geht. Zumal wir die meisten Verletzungen hinter uns gelassen haben. Aktuell ist nur einer verletzt. Aber wir haben sechs Urlauber in der Mannschaft – die uns teilweise auch am kommenden Wochenende fehlen werden –, vier davon sind zentrale Spieler, die man nicht leicht ersetzen kann. Aber die Spieler, die nachrücken, haben mein Vertrauen: Sie zeigen eine sehr gute Einstellung und Moral. Und das ist für mich am wichtigsten: Dass die Spieler mit Biss in die Spiele gehen.

Daniel Molls Spieltag-Tipps:

SV Eggingen – FC Erzingen

Freitag, 19 Uhr

Das sollte eine klare Sache sein, auch wenn Nexhdet Gusturanaj, der Goalgetter des FC Erzingen, derzeit rotgesperrt ist. Dennoch verfügt Erzingen über eine starke Mannschaft, und ich schätze, es gibt einen klaren Sieg für die Gäste. 1:4.

FC Geißlingen – FC Tiengen II

Samstag, 15 Uhr

Geißlingen hat in der Rückrunde den Klassenerhalt geschafft, aber danach kam nicht mehr viel. Tiengen ist eine Wundertüte, hat aber auch ohne Verstärkungen einen sehr guten Kader. Wir selbst haben gegen Tiengen mit 3:5 verloren. Ich denke, Tiengen macht das Rennen. 1:2.

SG Weilheim-Gurtweil – Spvgg. Wutöschingen

Samstag, 15 Uhr

Weilheim will den zweiten Platz verteidigen. Ich habe sie gegen Bad Säckingen gesehen. Das war ein Wahnsinnsspiel mit viel Dynamik und Geschwindigkeit. Ich fürchte, dem kann Wutöschingen nichts entgegensetzen. Daher tippe ich auf ein 3:1.

FC Bad Säckingen – SpVgg. Andelsbach

Samstag, 15 Uhr (Hochrhein-Stadion Bad Säckingen)

Bad Säckingen will oben dranbleiben. Sie sind sehr heimstark und haben eine Topoffensive. Andelsbach war in den letzten Spielen eher etwas luftleer und hat nicht den letzten Willen gezeigt, nachdem sie den Klassenerhalt geschafft haben. Ich denke, Bad Säckingen gewinnt mit 2:0.

SV Unteralpfen – SV 08 Laufenburg II

Samstag, 17 Uhr

Laufenburg hatte zuletzt personelle Probleme. Unteralpfen ist zu Hause immer stark und hat insgesamt eine gute Runde gespielt. Coach Christian Schnurr, der ein wichtiger zentraler Spieler ist, ist derzeit verletzt. Sollte er nicht spielen können, wird es für Unteralpfen kritisch. Aber letztlich geht es für beide Mannschaften um nichts mehr, daher werden sie sich die Punkte teilen. 1:1.

SG Höchenschwand-Häusern-St. Blasien – SV Albbruck

Samstag, 18 Uhr (Sportplatz Höchenschwand)

Ich hoffe natürlich auf einen Sieg meiner Mannschaft. Aber es wird schwer und eine knappe Kiste. 1:2.

SV Rheintal – VfR Horheim-Schwerzen

Sonntag, 15 Uhr (Sportplatz Küssaberg-Rheinheim)

Horheim-Schwerzen hat gegen uns wohl das letzte Aufbäumen gezeigt (4:3). Letzte Woche gegen Erzingen sind sie einfach vom Platz gegangen. Für den SV Rheintal geht es zwar um nichts mehr, er gewinnt aber trotzdem mit 3:1.

SG Stühlingen/Weizen – FC Bergalingen

Sonntag, 15 Uhr (Sportplatz Stühlingen)

David Rizani, der Torjäger des FC Bergalingen, ist derzeit gut drauf, hat zuletzt wieder fünfmal getroffen. Er hat offenkundig Bock, den zweiten Platz als Torjäger zu verteidigen. Stühlingen/Weizen ist mit der Meisterschaft durch und hat nun die Möglichkeit, mit Jugendspielern aufzufüllen, um den Nachwuchs an die erste Mannschaft heranzuziehen. Matthias Hertweck, der Trainer des FC Bergalingen, den ich gut kenne, wird auch nochmals Gas geben wollen. Ich tippe auf ein 2:2.